Partido Oxígeno: Sofía Gaviria no encabezará la lista al Senado; en su reemplazo estará Óscar Ortiz

Sofía Gaviria ya no será la cabeza de lista al Senado del partido Oxígeno tras sus profundas diferencias con Ingrid Betancourt. Su posición será asumida por el exzar anticorrupción Óscar Ortiz.

Ingrid Betancourt y su cabeza de lista al Senado, Sofía Gaviria, tienen profundas diferencias a semanas de las elecciones: esta es la historia

SEMANA conoció que, antes de que Gaviria fuera inscrita como candidata, Betancourt tocó varias puertas. Buscó, por ejemplo, a la exministra María Consuelo Araújo, a María Carolina Hoyos (hermana de Miguel Uribe Turbay), a Luis Eladio Pérez, a la periodista Diana Sofía Giraldo y a Rafael Nieto Loaiza, quien hoy forma parte de la lista al Senado del Centro Democrático.