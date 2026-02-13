Política

Estalla crisis en Oxígeno: Sofía Gaviria renunciará a ser cabeza de lista mientras Ingrid Betancourt se despacha en su contra

La candidata al Senado habla de los problemas de “convivencia” que se viven en la colectividad.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 8:21 a. m.
Sofía Gaviria e Ingrid Betancourt.
Sofía Gaviria e Ingrid Betancourt. Foto: Fotomontaje SEMANA

Como lo anticipó SEMANA, la crisis en el Partido Oxígeno estalló. En un trino, Ingrid Betancourt anunció que “Sofía Gaviria sale de la lista del Partido Oxígeno al Senado, no por diferencias conmigo, sino porque no le gustó esta campaña donde invitábamos a todos los colombianos a que pasáramos de la violencia verbal y física a las acciones en las urnas este 8 de marzo votando Oxígeno”.

SEMANA había contado los detalles detrás de la pelea de las dos líderes políticas. En un reciente artículo, el periodista Francisco Arguello expuso cómo “a menos de un mes de las elecciones, la directora de Oxígeno y su cabeza de lista protagonizan una fuerte tensión que podría implosionar el partido político en mil pedazos. Incluso, dejarlo sin lista al Senado el próximo 8 de marzo”.

En sus trinos, Betancourt aseguró que “es la política que practican: la de caudillismos electoreros. La de cacicazgos ruines que profesan la mentira y la calumnia como principal argumento para maquillar la realidad a su conveniencia. Es triste porque es lo que queremos erradicar de la política; pero por fortuna podemos seguir intentándolo. ¡Con toda!”.

Ingrid Betancourt y su cabeza de lista al Senado, Sofía Gaviria, tienen profundas diferencias a semanas de las elecciones: esta es la historia

“La lista del Partido Oxígeno continúa con más fuerza y berraquera que nunca. Quienes han decidido salir fueron los que Sofía Gaviria tuvo la oportunidad de ingresar a la lista (lo cual le permití basada en la confianza que le entregué, que fue absoluta desde el primer día. Yo le ofrecí ser cabeza de lista) y actúan como súbditos/as de ella”, agregó.

En ese mismo momento, Sofía Gaviria estaba dando una entrevista en Blu Radio en la que confirmaba su salida y hablaba de “Ingrid Betancourt y sus problemas de respeto, convivencia”.

Ingrid Betancourt, Sofía Gaviria
Ingrid Betancourt y Sofía Gaviria. Foto: SEMANA

Este medio narró especificamente dos peleas que habían tenido lugar. La primera fue en diciembre de 2025, cuando Oxígeno radicó una acción de cumplimiento a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, en la que pidieron celeridad en la investigación contra Gustavo Petro. Al final de la diligencia, un policía de vigilancia le solicitó a Gaviria su cédula porque, al parecer, se saltó los protocolos de seguridad, y le pidió que lo acompañara. La candidata al Senado, visiblemente molesta, reaccionó en contra del uniformado, informó la fuente de Oxígeno. A Ingrid Betancourt no le gustó esa reacción.

Otro episodio ocurrió en el Club El Nogal, en el norte de Bogotá, tras la culminación del debate presidencial de la Gran Consulta por Colombia organizado por SEMANA, el pasado 4 de febrero, y habría tenido que ver con la puja que había por la forma en que debían ser las vallas de la campaña en la calle.

Gaviria confirmó a Blu Radio que esa había sido la razón principal del malestar. “Absolutamente, Néstor, no hago parte de una campaña que invite a patear. Ese fue el detonante”.

