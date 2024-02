Patricia Janiot, sin tapujos, dijo que Bukele “ensombreció” la fiesta durante su reelección

“Sabemos que Bukele tiene todo a su favor para ganar las presidenciales y acumular aún más poder, pero el hecho de que sea él y no el TSE quien oficialice los resultados, ensombrece la fiesta del autodenominado ‘dictador cool’. Las autoridades electorales no han presentado información, su página de internet no cargaba cuando Bukele ya festejaba su reelección”, indicó inicialmente.