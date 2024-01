Petro y su silencio por la lluvia de críticas ante la pérdida de los Juegos Panamericanos. ¿Apagó su cuenta de X?

Mientras que continua la polémica y el sentimiento de indignación y vergüenza por el anuncio de que Barranquilla ya no es la sede de los Juegos Panamericanos de 2027, ante los incumplimientos de pago por parte del Gobierno, con la empresa Panam Sports, la entidad que organiza las justas, el presidente, Gustavo Petro, se mantiene en silencio en su cuenta de X al respecto.

Petro, quien siempre se ha mostrado activo en la red social, no ha emitido comentario alguno ante el baldado de agua fría que le salpica iniciando 2024 y en el que no solo culpan al Gobierno de la responsabilidad, sino también a la ministra de Deportes, Astrid Rodríguez, por no solo la pérdida de que el país fuera el anfitrión de los Juegos sino también por las implicaciones económicas.