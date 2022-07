Confidenciales Piedad Córdoba vuelve al ruedo: se reunió con el exfiscal Montealegre para hablar de sus iniciativas en el Senado

Después de varios meses de prudencia, la senadora electa Piedad Córdoba lentamente vuelve al ruedo de la política. Este miércoles mostró la primera fotografía de una reunión acompañada del exfiscal Eduardo Montealegre, la exsenadora Gloria Ramírez y el exconcejal Jaime Caycedo.

Al polémico exfiscal y a los dos miembros del Partido Comunista Colombiano los llamó “amigos” y contó algunos de los temas que trataron en la reunión.

“Maravillosa y productiva conversación con mis amigos/as la exsenadora, Gloria Inés Ramírez, el exfiscal Eduardo Montealegre y el maestro Jaime Caycedo. Conversamos sobre el apoyo a la agenda legislativa de Gustavo Petro y las iniciativas que impulsaré en el Senado”, publicó la senadora electa en Twitter.

Luego de que el mismo Gustavo Petro le pidiera alejarse de la campaña por sus sospechosas reuniones con extraditables en La Picota y demás líos judiciales, la senadora electa asumió la posición del entonces candidato presidencial. Sin embargo, desde su victoria, viene opinando más en redes sociales. Incluso, celebró el nombramiento de Patricia Ariza como ministra de Cultura.

Petro le pidió a Córdoba que diera “un paso al costado”, sugiriendo que no se posesionara como senadora. Frente al pedido, la senadora electa fue clara en su respuesta: “Me voy a posesionar y no me voy a mantener al margen de nada. Voy a ejercer como legisladora que soy”.