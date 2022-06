Piedad Córdoba se posesionará como senadora y le responde a Petro: “No me voy a mantener al margen de nada”

A pesar de la oposición en su contra, el ruido y la resistencia que genera una figura de su talante por los escándalos que le generó a la izquierda a la campaña presidencial de Gustavo Petro, Piedad Córdoba se posesionará el 20 de julio.

Así se lo confirmó la senadora electa este martes a SEMANA. “Pues claro que me voy a posesionar”, dijo. Y a renglón seguido manifestó: “Me voy a posesionar y no me voy a mantener al margen de nada. Voy a ejercer como legisladora que soy”.

La afirmación la hizo tras conocer que a Petro le gustaría que ella se mantuviera al margen y se diera un compás de espera, al menos mientras la justicia le define su situación jurídica.

En otras palabras, al presidente electo le parece cómodo que Córdoba no se posesione en su curul que obtuvo tras quedar ubicada en un puesto privilegiado -el octavo- en la lista cerrada del Pacto Histórico, porque carga entre pecho y espalda investigaciones por los nexos con Álex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, la investigación por parapolítica que le adelanta la Corte Suprema, entre otros escándalos.

Petro quiere evitarse un desgaste innecesario en caso de que la justicia tome una decisión en contra de la senadora y le genere un impacto negativo a su gobierno y a la lista al Congreso que él confeccionó.

Sin embargo, Córdoba, quien tardó más de una semana en felicitar a Petro por el triunfo en las urnas, ha sido prudente frente a la postura del presidente electo.

Así se ha mantenido siempre, incluso, en medio de la campaña presidencial, cuando el líder de izquierda le pidió que se mantuviera al margen de su campaña porque sabía de sus polémicos ingresos a la cárcel La Picota en Bogotá, donde se reunió con extraditables.

La senadora Piedad Córdoba, hospitalizada en la Clínica del Country - Foto: Autor anónimo

Córdoba ha insistido en su inocencia. No ahorra argumentos para decir que es víctima de montajes y una persecución. Sin embargo, Petro parece no convencerse de sus posiciones y la ha venido dejando a un lado.

Córdoba y Petro no son amigos. Han sido aliados políticos, comparten la misma ideología de izquierda, pero han ido cada uno por su lado en la vida pública.

A finales de 2021, el entonces candidato presidencial de la Colombia Humana le lanzó un salvavidas cuando ella permanecía alejada del escenario político y le ofreció un cupo en la lista al Senado por el Pacto Histórico, un escaño que le ha sacado más de una cana en los últimos meses.

Hoy la senadora permanece internada en la Clínica del Country en Bogotá, donde se recupera de la covid-19 y otras dolencias que la han venido aquejando desde hace una semana.