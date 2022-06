“Lloré en mi intimidad”: Piedad Córdoba sobre la victoria de Gustavo Petro

Piedad Córdoba había estado desconectada de las redes sociales en los últimos días, debido a algunos problemas de salud, razón por la cual no había podido celebrar el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del pasado 19 de junio.

“Mis percances de salud no me han dado energía ni cabeza para pronunciarme sobre los últimos acontecimientos. Les comparto en estos trinos que siguen mi lectura sobre este momento histórico”, escribió la senadora electa por el Pacto Histórico.

Luego de esto, inició con sus mensajes de júbilo por la elección de Petro como el sucesor de Iván Duque en la Presidencia de Colombia.

“Llevo esperando un presidente de izquierda, popular e incluyente toda la vida. Cuando lo logramos lloré en mi intimidad y sentí un júbilo inmenso y una alegría enrome”, expresó.

Después, manifestó que con el triunfo de Petro no solo se logra tener el primer gobierno de izquierda del país, sino que se da inicio a un verdadero cambio estructural en la nación.

“Pienso que con la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez recién comienza el siglo XXI para Colombia, debemos salir del feudalismo económico, multiplicar nuestra producción, democratizar el estado, rehabilitar a la periferia del país”, añadió.

Por otra parte, Córdoba también habló de la reunión planteada entre Petro y el expresidente Álvaro Uribe, luego de que el segundo le aceptara una invitación al primero para poder llegar a un gran “acuerdo nacional”.

“La tarea fundamental hoy es el gran acuerdo nacional. Simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, para que hablemos de temas de país”, dijo Petro durante el evento en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregó el documento que lo certifica como presidente para el período 2022-2026.

Frente a esta situación, Piedad Córdoba aseguró que “está muy bien que Petro tienda puentes hacia la derecha, ellos representan a un sector del país, ya ellos verán si se quedan del tren de la historia, espero que no, yo los convido también”.

Por último, la política envió un mensaje a los generadores de opinión que “ya comienzan a decir que dentro del Pacto Histórico hay disputas y desacuerdos”, recordando que “los seguirá habiendo (los desacuerdos), justamente porque somos un espacio diverso y precisamente porque no somos un partido monolítico”.

¿Qué tiene Piedad Córdoba?

Estos mensajes fueron enviados por Córdoba desde la Clínica Country, al norte de Bogotá, luego de presentar algunos problemas en su zona abdominal. De acuerdo con información conocida por SEMANA, la senadora electa ha sido sometida a varios exámenes durante su hospitalización como un tac de tórax y estómago. Además, según contó a este medio, también tiene covid-19, aunque en un nivel asintomático.

Es importante recordar que la mujer decidió dar un reporte sobre su salud, luego de que el excandidato presidencial, Enrique Gómez Martínez la criticara por no asistir a una sesión citada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que ella debía rendir declaraciones sobre el magnicidio del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, tío de Enrique Gómez.

Señor Enrique Gómez, rechazo sus comentarios. Ahora mismo estoy internada en la clínica del Country.



“Me encuentro en la JEP, nuevamente se frustra audiencia de testimonio con interrogatorio de las víctimas de Piedad Córdoba. Ella tiene salud, tiempo y disposición para inventar especies sobre la supuesta participación de las Farc en la muerte de Álvaro Gómez, pero no tiene salud ni tiempo ni disposición para aclarar sus falsas referencias (...)”, fue el mensaje de Gómez Martínez.

En respuesta, Córdoba dejó la siguiente declaración en redes sociales: “Señor Enrique Gómez, rechazo sus comentarios. Ahora mismo estoy internada en la Clínica del Country. Desde luego, espero estar pronto en la JEP y ratificar y exponer la verdad que conozco sobre el execrable asesinato de Álvaro Gómez”.