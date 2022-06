Uribe y Petro una relación enmarcada por fuertes choques que el país aún recuerda

El expresidente Álvaro Uribe Vélez no ha ocultado sus críticas a varias ideas y posturas de Gustavo Petro.

La relación entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el ahora mandatario electo Gustavo Petro ha estado rodeada por las fuertes peleas, que en principio se remontan al Congreso de la República cuando ambos se sacaban chispas en ese escenario siendo senadores. Enfrentamientos que no han parado y que aún persisten.

Uno de los choques que aún retumban en las paredes del Congreso se registró cuando Uribe con su voz característica no dudó en afirmar que prefería “80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando”.

Esa declaración de Uribe que se dio en la célula legislativa, tuvo una inmediata respuesta de Petro quien contraatacó y aseguró “Está fuera de control por mi intervención respecto a la JEP, que le den una inyección de valeriana intravenenosa urgente”.

Ese fuerte choque entre Uribe y Petro se presentó luego de que Petro insistiera en que Uribe estaba al parecer presionando al presidente Iván Duque con la finalidad de que no se revelaran la identidades de los señalados terceros involucrados en el conflicto que irían a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Así mismo, otro de los enfrentamientos que recuerdan los colombianos se presentó por el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht, Petro lanzó varias acusaciones con un tono desafiante: “Andrés Felipe Arias (exministro de Agricultura gobierno Uribe) que recibió mensualidad siendo ministro y también su Zuluaga (Óscar Iván Zuluaga exministro de Haciendo gobierno Uribe) y también el doctor Duque (Iván Duque) que fue a la reunión con el señor publicista pagada por Odebrecht”.

Foto Guillermo Torres revista Semana

Y Uribe respondió sin titubeos y de manera directa: “Asistió a una reunión con un publicista en Brasil allí no se habló nada de plata, si el señor Andrés Felipe Arias recibió plata de Odebrecht es muy importante que lo diga y que se compruebe y nada tiene que ver con el Gobierno”.

Mas adelante también se registró un nuevo choque el cual tuvo como escenario el Congreso de la República, y el detonante fue temas álgidos como el narcotráfico y el paramilitarismo.

En ese momento, el senador de la Colombia Humana, Petro, para defenderse de los ataques que lo asociaban con la financiación de Pablo Escobar a la toma del Palacio de Justicia, trinó lo siguiente: “Para quienes hablan de alguna relación mía con Pablo Escobar, les digo, Pablo Escobar tuvo relación con el padre de Álvaro Uribe Vélez, no con el mío, y fue primo de José Obdulio, no mío. Qué pena, pero los políticos del cartel de Escobar están en el poder”.

Mensaje de Twitter de Petro que tuvo una respuesta al instante por parte de Uribe, lanzando un fuerte dardo a su contradictor político “cobarde, difamador y enredador de la ciudadanía”.

Sin embargo el enfrentamiento creció luego de que Gustavo Petro en esa oportunidad señalara que el padre de Uribe, Alberto Uribe Sierra, había llorado el día que mataron al capo del cartel de Medellín.

Pero Uribe no iba a guardar silencio y dejar el tema de ese tamaño, ya que no escatimó en señalamientos y pullas contra Petro, aseguró que el senador de la Colombia Humana se había reunido con Carlos Castaño y con Don Berna para pedir protección y perfilar a miembros de la izquierda.

Y fue más allá Uribe manifestando que Petro usó su cercanía con el Gobierno chavista para gestionar un asilo a Salvatore Mancuso en Venezuela; y que habría recibido un millón de dólares de Miguel Rodríguez Orejuela y dos millones de Pablo Escobar para asesinar a los magistrados del Palacio de Justicia.

No obstante los enfrentamientos no sólo se han registrado en el escenario del Congreso, también se han trasladado a problemas de fondo que ha vivido el país, uno de los choques entre Uribe y Petro se dio por la primera línea y la afectación y su accionar violento, el cual se ha visto en el paro nacional de 2021 con hechos de vandalismo y bloqueos de vías.

Precisamente en ese año, Uribe publicó un trino en el que advertía: “Amenazada Medellín por la Primera Línea de Violencia se hace un llamado de protección a Policía, Ejército, Gobernación y Gobierno nacional”.

Comentario que no pasó desapercibido por diferentes sectores incluyendo a Gustavo Petro quien también por la misma tribuna, Twitter, le respondió directamente el mensaje de Uribe: “Álvaro, esos jóvenes no son una amenaza a Medellín, son los hijos de Medellín. Esos jóvenes a los que usted condena, son los que usted no permitió que estudiaran en una universidad porque se llevó el dinero de la educación a la guerra. ¿Recuerda su reforma a la constitución?”.

A renglón seguido, el país ha escuchado muchas veces el término expropiación el cual se profundizó en época de campaña presidencial, el cual genera incertidumbre y temor por la experiencia vivida en Venezuela por la política que implementó en ese país Hugo Chávez.

El choque entre Uribe y Petro por el tema de la expropiación aunque no empezó de manera directa entre ambos se fue cerrando hasta llegar a un fuerte enfrentamiento, en principio en medio de los eventos públicos de la campaña Petro en una tarima en las playas de La Boquilla, en la capital de Bolívar, lanzó varios dardos al senador Fernando Nicolás Araújo.

“El señor Araújo es parte sustancial del partido de los expropiadores. Saben que la riqueza de Cartagena es su paisaje, es su mar, es su historia, es su cultura, saben que eso se vende en la forma de turismo, saben cómo construir la atracción de un turismo profundamente depredador y empobrecedor (...) señor Uribe, su partido es un partido de expropiadores”, indicó Petro.

Señalamientos que pese a que tuvieron una respuesta del senador Fernando Nicolás Araújo, también motivó a una aguda reacción del expresidente Uribe: “Siempre es mejor para el País tener el Hotel Las Américas de Cartagena, con todos los empleos directos, e indirectos de visitantes a la ciudad, que el modelo Gustavo Petro- Hugo Chávez de destrucción y más pobreza”, publicó Uribe en la red social.

Y en otro mensaje Uribe indicó: “Debo corregir, parece que lo real es esto: Chávez: Alumno comunista; Castro: Profesor titular; Doctor Petro: Profesor asistente, Monitor. Su tarea: enredar al elector para imponer dictadura socialista por la vía de la trampa”.

Finalmente, el expresidente Álvaro Uribe aceptó el viernes de esta semana la invitación del presidente electo Gustavo Petro en el marco de un acuerdo nacional. Hace apenas unas horas, Petro le hizo la invitación a quien ha sido su contradictor político por más de 20 años.

“Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”, puntualizó Uribe en su cuenta en Twitter.