“Saludo disposición del expresidente Álvaro Uribe”: Iván Cepeda sobre reunión con Petro

Varios líderes políticos de distintos sectores han mostrado entusiasmo por el encuentro que se pueda dar entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente electo Gustavo Petro, dos grandes contradictores políticos que han estado en orillas ideológicas distintas y que han tenido múltiples diferencias de planteamiento a lo largo de los últimos años.

Uno de los que celebró la disposición del exmandatario fue Iván Cepeda, otro de los actores políticos que ha tenido fuertes enfrentamientos con Uribe.

“Siempre he sido partidario del diálogo. Creo que es el único camino para encontrar las soluciones a los problemas históricos de una nación agobiada por décadas de violencia política. Saludo disposición del expresidente Álvaro Uribe a participar en el proceso del Acuerdo Nacional”, comentó Cepeda en las últimas horas.

Llama la atención el mensaje porque Cepeda no solo ha sido uno de los principales contradictores políticos de Uribe, sino que es la contra parte en el caso judicial más relevante del país entre ambos líderes, y que se ha llevado a cabo en los últimos años, en donde cada uno ha tenido victorias y derrotas.

El mensaje que causó las múltiples reacciones y en el que el expresidente aceptó la invitación a conversar fue en el que dijo que a pesar de las distintas visiones, lo primero es el país.

“Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”, aseguró el expresidente Álvaro Uribe.

El presidente electo también reaccionó a que Uribe haya atendido su propuesta de conversar. “Bienvenidos a la era del diálogo que es la base de toda humanidad. Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro de que Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes para una patria común”, comentó Petro.

La invitación la había hecho el nuevo mandatario una vez supo que sería presidente. Comentó que se trata de un hecho simbólico para que se pueda dialogar en el país y dejar la confrontación de lado.

“He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero es simbólicamente porque, adicionalmente, lo que queremos es que en realidad millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Diálogo vinculante, es decir, no es diálogo simplemente por hablar, y diálogo para tomar decisiones”, comentó Petro.

Hasta el momento lo que ha trascendido es que el encuentro entre el presidente electo Petro y el expresidente Álvaro Uribe sería la próxima semana, según pudo confirmar esta revista.

De parte y parte, líderes de ambas corrientes políticas han destacado esa posibilidad de diálogo entre ambos actores políticos, que pocas veces se han sentado a conversar en ese contexto.

Humberto de la Calle, quien ha dicho que se mantendrá como independiente al gobierno de Petro, celebró el anuncio. “La disposición de Álvaro Uribe a conversar con Gustavo Petro es una buena noticia para la nación. A ver si por fin se cumpla el Himno Nacional: que cese la horrible noche”, aseguró el exjefe negociador del acuerdo de paz de La Habana. “Buena actitud del expresidente Uribe”, reconoció la senadora Angélica Lozano.

Otro de los que había hablado de invitar a Uribe a hablar con el presidente electo Petro fue Armando Benedetti, quien a comienzo de semana lanzó la idea, aclarando que era una oposición personal.

“Tiene que ser con base en proyectos de ellos, no solamente de nuestras propuestas, porque sería empezar con imposiciones. En desarrollo del acuerdo nacional, creería que con el primero que hay que hablar es con Álvaro Uribe. ¿Por qué? Él ha ganado 8 de las 11 elecciones, es el político más importante del país de los últimos 20 años. Además, es un líder innato y tiene ascendencia sobre otros líderes”, explicó Benedetti en ese entonces.

La reunión genera bastante expectativa por lo que puedan conversar ambos líderes y las conclusiones a las que puedan llegar luego del encuentro.