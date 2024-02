Polémica confesión de Petro, no sabe cuál himno le gusta más, si el de Colombia o el de Francia: “la prensa me va despedazar”

El presidente de la República Gustavo Petro realizó una declaración que encendió la controversia, ya que confesó que no sabe cuál himno le gusta más, el de Colombia o el de Francia.

“Cuando se escucha el himno colombiano, al lado del himno francés, tengo que confesar que no sé cuál me emociona más, ahí me va a despedazar la prensa”, señaló Petro.