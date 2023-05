Confidenciales ¿Presidente Petro ‘dejó plantado’ a gremio que agrupa más de 40 asociaciones empresariales en el país? Esto pasó

No cayó nada bien para Aliadas, el gremio que agrupa a más de 40 asociaciones y gremios empresariales en el país, que el presidente Gustavo Petro no liderara una reunión en la Casa de Nariño en la que estaba prevista su asistencia. El encuentro se va a volver a reprogramar para los próximos días.

Encuentro que tenía una gran relevancia, ya que se iba a dar la reunión con el mandatario Petro en medio de las inquietudes que tienen los empresarios por los alcances de la polémica reforma laboral que radicó el Gobierno nacional del Pacto Histórico en el Congreso de la República.

En especial por las voces que empiezan a crecer en el país y en el sector empresarial conforme pasan los días, sobre la amenaza de un eventual coletazo de despidos masivos de aprobarse la reforma laboral.

El presidente Petro canceló su asistencia a la reunión con ese gremio y en su reemplazo lo encabezó el consejero presidencial para Asuntos Empresariales, Juan Fernández, y el viceministro de Comercio; sin embargo, el encuentro tuvo un sabor agridulce porque el jefe de Estado no estuvo.

Este no es el único evento al que el presidente Petro no asistió pese a que en principio se tenía prevista su presencia. El miércoles de esta semana, el jefe de Estado no estuvo en la posesión de una nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

El mandatario colombiano delegó para que presidiera el evento al secretario jurídico de la Presidencia de la República, Vladimir Fernández, quien una vez que empezó su discurso ofreció excusas por la no asistencia del jefe de Estado.

“En primer término les ofrezco sentidas excusas del señor presidente de la República, Gustavo Petro, porque se presentó un asunto de última hora en el día de hoy que privó la oportunidad de que nos acompañara”, sostuvo el funcionario de la Casa de Nariño.

Y añadió en su declaración: “Teníamos la posibilidad de hacerla mañana, pero por temas de la misma Corte Suprema en su Sala Plena para mañana nos impidió cambiar la fecha que habíamos dispuesto este día ya con antelación con nuestro presidente de la Corte, el doctor Castillo, entonces reiteró las excusas del señor presidente (Gustavo Petro)”.