¿Qué pasará con Nicolás Petro? Se vienen días decisivos en su proceso judicial

Serán cuatro días, y el juez Hugo Carbonó tendrá la última palabra.

Redacción Confidenciales
30 de agosto de 2025, 7:24 a. m.
Señalado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Esta semana será crucial y definitiva en la investigación contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, señalado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se avecina un fuerte debate jurídico entre la defensa del exdiputado del Atlántico y la Fiscalía para decidir qué pruebas, finalmente, serán tenidas en cuenta en el juicio.

Serán cuatro días, y el juez Hugo Carbonó tendrá la última palabra. Si nada extraordinario ocurre, se acabará la audiencia preparatoria, quedan atrás las posibilidades de un preacuerdo y comenzará uno de los juicios más esperados en los últimos años en Colombia, pues el acusado es el hijo de un presidente en ejercicio.

