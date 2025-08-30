¿Qué pasará con Nicolás Petro? Se vienen días decisivos en su proceso judicial

Esta semana será crucial y definitiva en la investigación contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, señalado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se avecina un fuerte debate jurídico entre la defensa del exdiputado del Atlántico y la Fiscalía para decidir qué pruebas, finalmente, serán tenidas en cuenta en el juicio.