Confidenciales Rafael Nieto no se inscribió como candidato al Senado del Centro Democrático

Aunque el expresidente Álvaro Uribe anunció el pasado fin de semana que todos los exprecandidatos presidenciales del Centro Democrático estarían en la lista al Senado para 2022, Rafael Nieto Loaiza no se inscribió ante la Registraduría.

“Buena noticia para el Centro Democrático: todos nuestros precandidatos aceptan participar en la lista al Senado. Gracias, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Alirio Barrera, Rafael Nieto”, dijo Uribe en su trino.

Por ahora, no se conocen las razones por las cuales Nieto no se inscribió en la lista al Senado, pero llamó la atención que haya sido el único exprecandidato presidencial del Centro Democrático que no quiso estar en la contienda.

Hace un mes, Nieto le dijo a SEMANA que no le gustaría estar en el Congreso de la República, porque su futuro político estaba enfocado en las presidenciales y reveló que “no le gustaba el Legislativo”.

Por ahora, nadie del Centro Democrático se ha referido a esta decisión de Nieto Loaiza.