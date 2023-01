Confidenciales “Se ha vuelto millonario promoviendo a Colombia como el país de prepagos y narcos”: la fuerte crítica de Marta Lucía Ramírez a Gustavo Bolívar

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez se fue con todo contra el exsenador Gustavo Bolívar. Lo criticó por los trabajos audiovisuales que ha realizado en los que las temáticas han girado alrededor de narcotraficantes.

“Es increíble la tranquilidad con la que nos pretenden imponer la escala de valores y supuesta decencia de quien se ha vuelto millonario promoviendo a Colombia como el país de prepagos y narcos”, aseguró la excanciller.

Algunas de las producciones por las que Bolívar ganó reconocimiento antes de llegar al Congreso son ‘Sin tetas no hay paraíso’, ‘El Capo´, entre otras. Según anunció Bolívar en medio de su renuncia al Senado, ahora trabajará como guionista de una novela que no tendrá esta temática.

“Por fin pude vender algo que no tenga que ver con el narcotráfico. El péndulo hoy no está ahí. Voy a hacer una novela, que no es de acción, se llama ‘Millonario sin amor’”, aseguró el exsenador del Pacto Histórico en entrevista con Vicky Dávila en SEMANA.

De otro lado, Bolívar anunció que tomó esa decisión porque el dinero que ganaba como congresista no le alcanzaba para pagar las deudas y que por eso con dos producciones podría recuperar su capital y pagar las deudas que tiene.

“No estaría en capacidad de asumir un cargo de cuatro años si no he definido mi situación financiera, que es muy sencilla. Pagar unas deudas que tengo y hacer un ahorro para esos cuatro años de alcaldía”, aseguró en la entrevista, tras anunciar que se lanzará a la carrera por Bogotá. El congresista dijo que para eso firmó un contrato con RCN y otro con Paramount.