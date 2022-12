Confidenciales “Se indignan por que llevamos un plato de comida”: Daniel Quintero se defiende por polémicas marranadas en Medellín

Lo que parecía una iniciativa muy asociada a una práctica cultural, que a inicios del siglo fue prohibida al aire libre en la capital de Antioquia, se convirtió en una polémica para el alcalde de Medellín.

La propuesta de repartir marranos para que en las comunas compartieran la Navidad, fue muy críticada desde que se anunció.

Cuestionaron el origen de los recursos destinados a comprar los marranos, aseguraron que era una forma de hacer política y hasta la esposa del alcalde, Diana Marcela Osorio, por su estilo vegetariano, pidió que en vez de marranada, se hiciera una frijolada.

El hecho fue que con o si apoyo, aclarando que los animales serían entregados en canal y bajo cadena de frío, el alcalde en su pronunciamiento más reciente volvió a dinamizar el tema.

“Se indignan porque llevamos un plato de comida a los que no tienen nada en navidad y creen que así se compra un voto. No señores: La gente en Medellín no se vende. Si así fuera el del CD o el de Fico serían el Alcalde”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

Este fin de semana de Navidad, el mandatario ha estado más que activo en redes sociales. Aunque su estilo es polémico, los últimos tweets sí que han dado de que hablar. Por ejemplo, el 24 de diciembre envió un mensaje que hizo comentar a más de un usuario de la plataforma social.

“Feliz Navidad a los que trataron de revocarnos, destituirnos y empapelarnos; a los que le hicieron oposición a la ciudad, hicieron fuerza para que Hidroituango no prendiera y sufrieron cada noticia positiva de Medellín. Que el próximo año les vaya igualito que este”, escribió.

Como respuesta ha recibido más de mil comentarios de todos los sectores políticos.