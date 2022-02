Confidenciales ¿Se siente cómodo Alejandro Gaviria en la Coalición Centro Esperanza?

El aspirante presidencial Alejandro Gaviria inscribió su candidatura para poder participar en las consultas que se harán el próximo 13 de marzo. El exrector de la Universidad de los Andes hace parte de la denominada Coalición Centro Esperanza, donde tuvo algunas diferencias en los últimos días con Íngrid Betancourt, quien decidió marginarse de esa alianza y continuar en solitario para la primera vuelta presidencial.

Sin decir nombres, Gaviria lanzó fuertes críticas a la coalición y confesó que allí se siente un poco extraño. “Creo que yo estoy jugando un poquito de visitante en la Coalición Centro Esperanza. Pero las victorias de visitantes son las mejores y de lo que se trata este día es que empezó el partido, este es el partido de verdad”, dijo.

A pesar de las críticas, Gaviria se mantendrá firme en la consulta de esta alianza de centro, aunque aprovechó para referirse a las diferencias que tuvieron en las últimas semanas: “En los incidentes de la última semana de la coalición, liderazgos que deberían estar consolidados, que llevan 20 años en Colombia, han mostrado la pasividad y las dudas. No se pusieron la camiseta y no protegieron lo que han logrado. Creo que eso es una señal para decir que no será capaz de liderar el proceso que necesita nuestro país”.

Juan Fernando Cristo, declinó su aspiración presidencial a última hora y por eso quedaron como aspirantes presidenciales Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Carlos Amaya, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo.