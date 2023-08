“Su único mérito es haber metido a la cárcel a una señora”: Miguel Polo Polo arremete contra Francia Márquez

“Ese es su mayor logro, porque del resto no ha hecho nada ni por los negros, ni por los pobres, ni por su departamento Cauca, que está sumido en coca, violencia y sangre”, agregó el congresista.

Y aprovechó para hacerle un llamado de atención para que no le diera importancia a los comentarios de las personas en las redes sociales: “Señora Francia, deje de estar pendiente de lo que dicen de usted en las redes sociales, coja oficio y póngase a trabajar”.

“En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación, porque efectivamente, pues me di cuenta de que conciliar y colocarle a que se retracte no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo una conducta delictiva, reitero, que es el odio racial”, afirmó Francia Márquez.