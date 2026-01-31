CONFIDENCIALES

Todo apunta a que María Fernanda Cabal renunciará al Centro Democrático

Tras la explosiva carta de su esposo, quien denunció un fraude en la escogencia de Paloma Valencia como candidata del uribismo, ella no ha dialogado con el expresidente Uribe.

Redacción Confidenciales
31 de enero de 2026, 9:10 a. m.
María Fernanda Cabal.
María Fernanda Cabal. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Todo apunta a que la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, podría renunciar a su partido en los próximos días. Tras la explosiva carta de su esposo, José Félix Lafaurie, quien denunció un fraude en la escogencia de Paloma Valencia como candidata del uribismo, ella no ha dialogado con el expresidente Uribe. De hecho, no se hablan desde que Paloma se convirtió en la candidata de la colectividad.

Habla Lester Toledo, el asesor que generó ‘terremoto’ en el Centro Democrático: “María Fernanda Cabal, la política más repudiada de Colombia”

En un nuevo video que grabó con su hijo, Cabal dejó ver más de una molestia con el expresidente: “Estoy feliz, no lo voy a negar; el miedo es cómo te juzgan, cómo te ven, siempre es una crítica, llamar a alguien para que te regañe, que le dije algo a un periodista. ¡Qué mamera! La autenticidad hace que uno sea creíble”, aseguró. Por cierto, Cabal está indignada con Lafaurie porque él le dijo a SEMANA que Iván Cepeda era “reflexivo” y “buscaría más consensos que Petro”. Cuando Lafaurie regrese de Dubái, según Cabal, “dormirá en el garaje”.

