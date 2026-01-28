Habla Lester Toledo, el asesor que generó ‘terremoto’ en el Centro Democrático: “María Fernanda Cabal, la política más repudiada de Colombia”

Uno de los protagonistas del ‘terremoto’ político que tiene lugar esta semana en el Centro Democrático se llama Lester Toledo, un ciudadano venezolano experto en campañas electorales que levantó ampollas en medio del proceso de selección del candidato presidencial del partido de Álvaro Uribe.

Toledo fue contratado por Miguel Uribe Turbay para que lo acompañara en la búsqueda del aval de esa organización para aspirar a la Casa de Nariño y, después de su asesinato, continuó el proceso con su padre, Miguel Uribe Londoño. Su aterrizaje en la campaña colombiana generó un tsunami.

Aunque las molestias con Toledo se hicieron públicas, solo fue hasta el lunes cuando se dimensionó la fractura que generó en las filas del Centro Democrático, luego de revelarse una explosiva carta de José Félix Lafaurie, esposo de María Fernanda Cabal, hacia las directivas del partido.

Lafaurie, destacado líder gremial, puso en tela de juicio el papel del ciudadano venezolano en la campaña, cuestionó su cercanía con la familia Uribe Turbay y sembró alertas sobre el alcance de su actuar, tanto en Colombia como en el exterior, entre otros puntos que causan revuelo en la militancia.

Responde Lester Toledo

Lester Toledo emitió una carta pública de cuatro páginas para responder a la comunicación de José Félix Lafaurie. Toledo no se guardó nada y se despachó contra el empresario y su esposa, María Fernanda Cabal, a quien comparó con el presidente Gustavo Petro y dijo que es la “política más repudiada de Colombia”.

Él empezó diciendo que trabaja como consultor en el país desde hace 20 meses y que llegó a apoyar la campaña de Miguel Uribe Turbay, a quien consideró un amigo, pero que esa cercanía también le valió enemigos en medio de la lucha por el poder político de algunas personas que, según afirmó, la habrían dado sin ética.

Para él, las acusaciones contra Uribe Turbay de ser “tramposo” y “mañoso” obedecen a que “entró con fuerza en el proceso interno del Centro Democrático y los barría en todos los estudios de opinión”. Esa situación, señaló, se habría vivido durante varios meses, tanto dentro del partido como fuera de él.

“Esos mismos que luego tuvieron el descaro de aparecer con lágrimas de cocodrilo en la Clínica Santa Fe, al día siguiente del terrible magnicidio contra Miguel, a darse golpes de pecho. Los mismos que después emprendieron una campaña negra sin cuartel contra el honorable señor Miguel Uribe Londoño, quien también cometió el ‘pecado’ de atravesarse en el camino de las ansias de poder del proyecto Cabal Lafaurie”, se lee en la comunicación.

“Las infamias que han sido publicadas”

Frente al contenido de la carta que publicó Lafaurie, negó cualquier participación en el uso de fondos públicos, desconoció algún tipo de asesoría para María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, y desmintió cualquier cercanía orientada a contratar con la encuestadora AtlasIntel.

En la comunicación, el líder gremial indicó que había recibido información según la cual Toledo, en una conversación en Madrid, habría dicho que el proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático estaba “arreglado”, direccionado hacia Paloma Valencia. Frente a esto, él aseguró que recientemente no ha estado en la capital de España y respondió que se trataría de un “chisme de peluquería”.

Toledo también puso la lupa sobre los chats que filtró Lafaurie con el expresidente Álvaro Uribe, en los que apareció su nombre. En primer lugar, aseguró que “jamás formé parte de ninguna comisión de manejo de bienes ni activos de Venezuela ni participé en ningún cargo que administrara un solo peso”; y, frente a Monómeros, afirmó: “Nunca he tenido control ni participación alguna con respecto a esa empresa ni ninguna otra, como ya he comentado”.

El asesor venezolano anunció acciones legales contra el esposo de María Fernanda Cabal por las expresiones utilizadas, al considerar que deben ser probadas: “El señor Lafaurie, en medio de su tusa electoral, creo que no se dio cuenta del error que ha cometido. Me reservo las acciones legales a tomar sobre este injurioso informe”.

La despachada contra María Fernanda Cabal

Finalmente, Lester Toledo arremetió contra María Fernanda Cabal y su familia: “Vale la pena destacar que esa clásica estrategia de culpar a los demás de mis propias miserias es algo que existe desde que la política se llama política. Conoce ampliamente este país las irresponsables expresiones que de esa familia han salido en su momento contra el expresidente Iván Duque, el excandidato Óscar Iván Zuluaga, los últimos directores del partido Centro Democrático y, finalmente, contra el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez, tildándolos a todos de tramposos y responsables de que la señora no haya sido favorecida en sus procesos internos durante, al menos, los últimos cinco años”.

Citando su experiencia en la política, agregó: “La señora María Fernanda Cabal es, junto a Gustavo Petro, la política más repudiada de toda Colombia. Y eso no es responsabilidad de la dirección de ningún partido, de ningún expresidente ni de ningún asesor. Esa desfavorabilidad real es la que deberían enfrentar y atender, en vez de, año tras año, continuar haciendo ‘shows’ políticos de malos perdedores que en nada contribuyen a la causa democrática”.

Finalmente, anunció que no hará parte de ninguna campaña política en Colombia y que centrará su atención en Venezuela y en María Corina Machado.