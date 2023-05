Confidenciales Veteranos de la Fuerza Pública marcharán contra el gobierno de Gustavo Petro

Veteranos de la Fuerza Pública se movilizarán este miércoles 10 de mayo hasta la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para protestar en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata de un movilización que fue reprogramada, teniendo en cuenta que inicialmente estaba pactada para hoy lunes.

El empresario Pierre Onzaga Ramírez, quien a través de su cuenta en Twitter promueve esta movilización, indicó que los reservistas se reunirán ese miércoles a partir de 2 p. m. en el centro de Bogotá, con el objetivo “defender la democracia”.

En un video, Onzaga calificó de graves las más recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que dijo ser el jefe del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

“Tenemos que salir a las calles masivamente (...) en contra del autoritarismo y autocracia de Gustavo Petro. Ya nos amenazó desde el balcón, ya mandó a sus supuestos indígenas a la Plaza de Bolívar, y ahora nos dice que es jefe del fiscal. ¿Qué estamos esperando, que cierre el Congreso? ¿Que lo persigan a usted, que me persigan a mí? No, no vamos a permitirlo. Todos a las calles al mediodía”, dijo Onzaga en el video.