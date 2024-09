X le aclaró a Petro que el préstamo del FMI a Colombia en 2020 fue del exministro Alberto Carrasquilla y no de José Manuel Restrepo

Una particular situación se registró en las redes sociales, en medio de un choque se registró este miércoles 25 de septiembre, entre el presidente Gustavo Petro y el exministro de Comercio José Manuel Restrepo.

El primero en trinar fue el exministro Restrepo, quien hizo parte del gobierno del expresidente Iván Duque: “De no creer!! La incapacidad del gobierno para lograr el mínimo consenso alrededor de un presupuesto nacional. Inaceptable que se haya “enranchado” en un presupuesto desfinanciado, por exceso de gasto de funcionamiento (derroche), de manera irresponsable”.

“Lo que debe seguir ahora es negar el trámite de la reforma tributaria porque ya no tiene sentido, pues de hecho se cae la necesidad de una ley de financiamiento. Si el presupuesto era irresponsable la reforma tributaria lo es más. En especial por la “flexibilización” de la regla fiscal y el aumento de costos a la inversión privada. Esto, junto con el presupuesto desfinanciado, eran fuentes de desactivación económica por el mensaje erróneo que mandaban a los mercados”, expresó en su cuenta de X.

Además señaló: “Seguramente se decretará el presupuesto, pero ojalá el gobierno recapacite y lo decrete en un monto sensato, responsable y viable. Que no nos suceda lo que pasa este año. Pero triste que en algo tan manejable no se entienda el valor de los pesos y contrapesos en una democracia.

Posteriormente Petro reaccionó por la misma vía: “José Manuel no puede aceptar que endeudó innecesariamente al país con el FMI por USD 5.600 millones de dólares para pagar en dos años”.

“Se opone a sacar del marco fiscal las inversiones para detener el cambio climático y se olvida que eso es lo que se está aprobando a lo largo y ancho del mundo para tratar de detener el colapso climático, que creo, no entiende”, recalcó Petro.

Una de las fuentes que se utilizó en Colombia y a la que acudieron más de 90 naciones del mundo (ver link) para financiar las necesidades extraordinarias de la pandemia fue la línea flexible de crédito del FMI. Era la fuente con condiciones más favorables de monto - se accedió a U$5.4bn de dólares aunque se tenía un cupo de U$12.2bn (cupo total QUE NO SE UTILIZÓ porque funciona como cupo de endeudamiento), plazo a 5 años (no a 2 años). Pero mas importante aún, costo a tasa de interés anual es 1%!!! (Casi 8 veces mas barato de lo que usted ha colocado ahora ).

Con esto cubrimos las necesidades de la pandemia, atendimos la inversión social, y reactivamos la economía para que creciera por encima del 10% en 2021 y 7% en 2022 vs el 1,5% actual!

Pero además me parece curioso que USTED HAYA DESTACADO el acuerdo con el FMI Y ADEMÁS AMPLIADO EL CUPO, y ahora lo vea tan mal. Si hasta el FMI destacó la figura cuando evaluó a Colombia

2. En segundo lugar, no olvide que el que le ha puesto impuesto a la “sopa” es USTED !! Se le olvidan los impuestos “saludables” que le han generado sobrecostos a los más pobres en su comida ?? Pero además que han generado presión inflacionaria y que además aumentarán más en 2025 ? Y han afectado el consumo de la gente en Colombia ! En parte por ello llevamos más de 22 meses seguidos con el consumo cayendo !!

3. Soy amigo de la transición energética y consciente del cambio climático, así lo confirman mis escritos, pero además por ejemplo mi compromiso con la primera ley de turismo sostenible que usted usa y me encanta que sea así !! Pero presidente NO SEA IRRESPONSABLE !! “Flexibilizar” la regla fiscal para ahora derrochar en proyectos “verdes” que no entran en la deuda y el déficit es jugar a la Argentina de los Kirchner, donde se elevó el déficit y se crearon dos déficit (el del banco central Y el del gobierno). Usted quiere ese desastre para Colombia ? Nos está llevando a elevar la prima de riesgo país, la tasa de cambio y el costo de la deuda pública y privada.