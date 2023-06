Confidenciales “Yo también caí, ese otro país cree que la violencia es un juego”: nuevas críticas contra Catalina Ortiz

Catalina Ortiz, precandidata a la Alcaldía de Cali, aceptó esta semana que sí es un montaje el video en el que sale un hombre agrediéndola verbalmente mientras hacía campaña en las calles de esa ciudad, tal y como lo sugirieron en las redes sociales muchos internautas.

“Lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo que acontecido fuera una puesta en escena. Nunca fui informada, ni pagué por esto, ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora. Me disculpo profundamente por lo ocurrido y les pido que esto sirva para hacer un frente unido por la defensa de los derechos de las mujeres”, precisó.

Este lamentable hecho causó bastante polémica en el país y varios políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, criticaron fuertemente a la congresista vallecaucana. Uno de los últimos en pronunciarse con respecto a este tema fue Camilo Romero.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el embajador de Colombia en Argentina manifestó que también pensó que la pieza audiovisual era real. Asimismo, puntualizó que el verdadero problema es que la sociedad cree que la violencia contra las mujeres es un juego.

“El problema no es el país que, asaltado en su buena fe, se solidarizó con Catalina Ortiz (yo también caí), sino ese otro país que cree que la violencia es un juego. En 2022 hubo más de 600 feminicidios. Un asunto, en el que hay de por medio VIDAS, no merece ser objeto de montajes”, sentenció Romero.