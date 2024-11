Una novia estadounidense que se queda sin su vestido de nupcias por causa del brote de coronavirus en China no es necesariamente lo primero que viene a la mente cuando se piensa en el virus.

De hecho, ya han empezado a hacerse públicas las predicciones sobre el efecto que el bloqueo en China tendrá en el comercio y la economía global.

La consultora Capital Economics, con sede en Londres, estima que el brote costará más de US$280.000 millones en solo los primeros tres meses de 2020.

Eso es más que todo el presupuesto anual de la Unión Europea, los ingresos anuales de Microsoft o Apple, y ocho veces el presupuesto anual del gobierno nigeriano, por poner un ejemplo.

Y todo porque China, la segunda economía global y "la fábrica del mundo", es el país más afectado por la propagación de la enfermedad hasta el momento.

Pero, ¿cómo afectará todo esto a su billetera y lo que puede comprar? Para empezar, es muy probable que la pantalla del computador, tableta o teléfono en la que está leyendo este artículo se haya fabricado en China o utilice componentes fabricados en China.

Pero dejando a un lado los gadgets, puede sorprenderlo saber qué otros sectores están siendo afectado por el Covid-19.

Vestidos de novia que no llegarán a la boda

De todas las cosas que pueden afectar unos planes de boda, Marianna Brady no esperaba no tener un vestido para la suya, que se celebrará el próximo 3 de julio.

Y es que cuando la experta en redes sociales de la BBC hizo un pedido en una tienda de novias de Chicago, en diciembre, no se dio cuenta de que el vestido vendría de China.

Se estima que una misma ciudad china, Suzhou, es responsable de hasta el 80% de los vestidos de novia del mundo. Y este es uno de los sectores afectados por las medidas sanitarias implementadas para combatir la propagación del coronavirus.

Por un lado, los cierres de fábricas para evitar grandes reuniones de personas han congelado la producción. Y las restricciones de viaje han sofocado las cadenas de suministro para cualquier producto que quede en los almacenes.

A Brady le dijeron por correo electrónico que la entrega del vestido, que se esperaba para marzo, ahora iba a tener lugar en julio, casi una semana después de la boda.

"Lo que más me sorprendió fue mi total falta de conocimiento de que el vestido se iba a hacer en China", dijo Brady. "La situación nunca me enojó, simplemente me sorprendieron los efectos del coronavirus en una persona cualquiera como yo", agregó.

La estadounidense ahora está pensando usar un vestido de segunda mano para su casamiento.

Escasez de celulares

China es un gigante industrial. De ahí que pocos sectores están más afectados que el de los teléfonos inteligentes, pues el país asiático es el mayor fabricante y exportador mundial de estos dispositivos.

La lista de teléfonos amenazados por la escasez incluye el iPhone de Apple, uno de los teléfonos inteligentes más vendidos en el planeta.

El gigante de la tecnología anunció el 17 de febrero que la producción y ventas de su producto estrella se habían visto afectadas por el brote:, informando que el suministro mundial de iPhone "se vería limitado temporalmente".

La investigación de mercado de Canalys pronostica una caída de hasta un 50% en los envíos de teléfonos inteligentes desde China entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

Bolsos de diseñador que nadie compra

China es, además, el mayor proveedor de turistas del mundo y el dinero que gastan supera a cualquier otra nacionalidad.

Las cifras más recientes de la Academia de Turismo de China muestran que los turistas chinos hicieron casi 150 millones de viajes al extranjero en 2018.

También gastaron más de US$270.000 millones, muy por delante de los US$144.200 millones que los turistas estadounidenses invirtieron en el extranjero, según la Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas (OMT).

Sin embargo, el brote de coronavirus ha provocado restricciones severas de movimiento y viaje dentro de China. Esas son malas noticias para Myanmar, Tailandia, Camboya y Vietnam: los visitantes chinos representan más de un quinto del total de llegadas de turistas a estas naciones.

Pero incluso los países más ricos están sintiendo el efecto: en París, donde el turista chino promedio gasta alrededor de US$1.100 por viaje -casi el doble que otros turistas-, las tiendas de artículos de lujo han reportado una fuerte caída de visitantes de China.

"Si continúa así, ya no tendré mi trabajo", dijo Chomphunut Supraditapron, gerente de Paris Look, una tienda libre de impuestos en el centro de la ciudad citado por la agencia de noticias Reuters.