Suscripciones a plataformas de streaming y pagos recurrentes: ¿están drenando su presupuesto? Consejos para no botar la plata

Es así que estas plataformas se han colado en el presupuesto fundamental mensual de los hogares. Si antes era esencial pagar a tiempo el recibo del agua para que no la cortaran, actualmente es obligatorio pagar Netflix para que no lo quiten.

Un gasto imperceptible

En este caso, Jiménez indica que se puede tratar de un tema de psicología, de manejo de las finanzas personales, de presupuestar, de entenderse así mismo y de saber cómo manejar el dinero. No obstante, al pensar en un monto ideal para destinar a este tipo de gastos, se puede decir que no existe porcentaje ideal establecido, sin embargo, “el 0,1 % podría ser un buen inicio, mucho menos del 1 % de sus ingresos personales”, aconseja el experto.

En este contexto también se podría aplicar el principio de “si no lo voy a consumir, no me lo voy a gastar”, existen muchas formas de invertir ese dinero, entendiendo que tener una suscripción no es malo, sin embargo, tener cinco sin darle uso puede llegar a ser un desperdicio.