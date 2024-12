Vivimos en la era de lo instantáneo, lo queremos todo ya y dejamos de lado la paciencia. Consideramos que si llegamos a los 30 años y no tenemos casa, carro y beca de maestría estamos estancados, ya que desde pequeños hemos visto referentes en todos lados, especialmente en los medios, de cómo jóvenes en la universidad ya tienen un empresa y esto está genial, por supuesto entre más rápido se arriesgue con su idea mejor, pero no nos digamos mentiras, no todos trabajamos de la misma manera, ni tenemos las mismas oportunidades.

Sin embargo, existen varios ejemplos de vida de personas que sin importar la edad o la época a la que se enfrentaban decidieron arriesgarse por empoderarse en lo que les gustaba hacer y sacarle riqueza. Así que no se desanime si está próximo a superar los 35 y aún no ha comenzado su emprendimiento o no ha logrado ser gerente. Lo importante es que tenga claro sus objetivos y que trace una ruta de cómo lo piensa lograr. Time sacó una lista con personas que se volvieron ricas después de llegar al cuarto piso, nosotros seleccionamos cinco de ellos.