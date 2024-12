Corte Constitucional tumba decreto y reactiva términos para extradiciones

Como lo reveló SEMANA, para los magistrados, esta norma creada en el marco de la emergencia creaba una restricción desproporcionada a los derechos al debido proceso y a la libertad de las personas requeridas en extradición. Sin desconocer la importancia de los compromisos internacionales de Colombia en materia de cooperación judicial, los magistrados consideran que la norma conlleva un alto costo de la eficacia de sus mecanismos de defensa y de las causales legales previstas para el restablecimiento de la libertad. La decisión hace una salvedad y es que esta inexequibilidad no afecta la suspensión por 30 días en casos de personas con condenas en firme. La Corte también señala que el tiempo entre la expedición del decreto y la declaratoria de su inexequibilidad deberá ser tenido en cuenta como parte cumplida de la pena. Desde que el país entró en la cuarentena los abogados de los extraditables comenzaron a hacer sus propias cuentas. Sus clientes, unos 300 reclusos de La Picota, estaban atrapados en una sinsalida: no tienen deudas con la justicia colombiana, pero no pueden salir en libertad porque aunque un país extranjero los requiera, no tiene cómo llevárselos.