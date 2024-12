En general, los expertos consultados coinciden en que 2019 va a ser un año positivo en crecimiento, pero su optimismo no tiene el mismo consenso para 2020.

Algo ve el Banco Mundial de la economía colombiana que nosotros no

Tras la tortuosa aprobación de la ley de financiamiento y del Plan de Desarrollo, los analistas financieros no son optimistas con respecto al avance de las reformas económicas. Les preocupa que el Gobierno ha lanzado ideas sin eco en el Congreso, debido a que son impopulares y también porque el Ejecutivo no tiene las mayorías suficientes. Bajo este panorama, en Itaú estiman que el Gobierno presentará reformas que no impliquen grandes debates, como la de regalías. Mientras que en Caja Honor aclaran que con el proceso electoral que se avecina, es probable que las reformas se discutan en 2020.