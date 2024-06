Alertan que la inversión y el ahorro privados hoy son casi la mitad de lo que eran antes de la pandemia

Echeverry sostiene, además, que “pretender reemplazar la inversión privada con la pública equivale a creer que se puede alinear en la Selección Colombia a las inferiores de equipos locales y da igual, pues todos son futbolistas. No hay tal. En economía y en fútbol, calidad, gerencia, efectividad, eficacia y eficiencia son el nombre del juego. Un ministro, por bueno que sea, no es un empresario”, sostiene y agrega: Tampoco es su rol, no saben de eso. En buena medida porque ‘no se juega el pellejo’. El empleado público no está suficientemente atento al sinnúmero de variables que separan el éxito del fracaso. Es distinto ejecutar un presupuesto anual, que se extrajo de los contribuyentes, a tener que producir cada peso vendiendo, comprando y gerenciado con inteligencia y sagacidad”.