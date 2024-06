Por estas razones expertos calculan que el recorte de gastos del Gobierno debe ser más del doble de lo anunciado

Las finanzas públicas viven un momento de alta tensión. Ante una innegable caída del recaudo, un crecimiento económico más lento del esperado y unos gastos que no dan espera y que vienen al alza. El mismo presidente Gustavo Petro aceptó, al intervenir en la clausura de la más reciente Convención Bancaria, que las cosas no van bien y que el gasto hay que recortarlo.

Precisó que el recorte de gasto le fue recomendado por sus ministros del lado económico, y con una de sus acostumbradas onomatopeyas, hizo la mímica de unas tijeras, diciendo “¡chum!, toca recortar”, aunque aclaró que no se va a rebajar el gasto que tiene que ver con la población más pobre. En el mismo evento, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, confirmó que el recorte de gastos será de 20 billones de pesos, en un presupuesto para este año que es de 503,2 billones.

Aunque los analistas comparten la necesidad y la urgencia del recorte, un informe del Departamento de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercado del Banco de Bogotá, indica que para financiar el presupuesto de este año el Gobierno esperaba obtener ingresos por 352,4 billones, pero esa cifra no se va a lograr y si acaso alcanzaría 292,3 billones, lo que significa un descalce cercano a 60,1 billones de pesos y, por ende, un recorte de gastos mucho más grande, el cual no debería ser de 20 billones, sino de 48,8 billones.

Explican que el faltante de 60,1 billones se debe a diferentes factores: Hay un desfase de 6,1 billones por los menores pagos recibidos de Ecopetrol, la ANH y el Banco de la República. Así mismo, no se lograrán recaudar 15 billones esperados por arbitramento de litigios de la Dian, pues para eso se requería un proyecto de Ley que no avanzó en el Congreso. Adicionalmente, el fallo de la Corte Constitucional de la no deducibilidad de las regalías significó una caída de los ingresos en 6,7 billones de pesos, al tiempo que el fallo del Consejo de Estado de obligar a la DIAN a devolver el saldo a favor de personas naturales en sus ejercicios de pago de impuestos de más de tres años hacia atrás también impactó negativamente en 3 billones de pesos.