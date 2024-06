‘La solvencia del sistema financiero ha sido puesta a prueba por un escenario adverso’: Javier Suárez, presidente de Davivienda

El país cuenta con un sistema financiero sólido, con capacidad para absorber un choque como el que se presentó durante este año y medio, y seguir funcionando y dándole créditos a la economía. Ese es un gran activo que tiene el país. Sobre el sistema como tal no tenemos ninguna preocupación.

No son los mejores resultados, pero los indicadores de solvencia están muy por encima de los indicadores mínimos requeridos para las entidades financieras.

Tasas, ni muy altas ni muy bajas

Por otro lado, esos niveles de tasas excesivamente bajos conllevan a que muchos no puedan acceder al crédito y eso tiene consecuencias negativas.

Así pinta la vivienda en este año

Para los constructores, 2023 fue un año muy difícil. Entre mezclas de disponibilidad de subsidios, altas tasas de interés, dificultad de los clientes que ya se habían comprometido para comprar una vivienda y no lo pudieron finalmente concretar. Fue un año muy complejo.

Ahora vemos un entorno más favorable, porque la reducción de las tasas de interés les genera un alivio a los constructores. Seguramente, muchos de los proyectos que se debieron iniciar el año pasado, y no lo hicieron porque con esos niveles de tasa de interés no eran viables, empiezan a hacerse viables en la medida en que las tasas de interés bajan. La expectativa es que tengamos una reacción en nuevos proyectos, particularmente en el segmento VIS. En el no VIS, hay una concentración hacia la vivienda de interés prioritario, donde se da la focalización de los subsidios. La dinámica ahí es frente a la disponibilidad de subsidios.