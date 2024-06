“En todos los municipios palmeros hay problemas de extorsión”, la dramática advertencia de Fedepalma

N.P. : Colombia desde hace años se dio cuenta de que la palma tenía una gran posibilidad de diferenciarse y desmarcarse de eso , y ese es el trabajo que se viene haciendo en este sector de tiempo atrás. Eso nos permitió estar muy adelante ahora de cara a las regulaciones que se vienen en el mercado europeo, particularmente la directiva de deforestación que empieza a regir el primero de enero del próximo año, y que le va a exigir a los importadores en Europa de varios productos agropecuarios, no solo de la palma, demostrar que tienen la trazabilidad del producto hasta cada lote específico donde fue cultivado o criado el animal, porque esto también aplica para la carne de bovino, que ese lote no tiene ningún vínculo con deforestación. Nosotros, por fortuna, venimos trabajando en eso de tiempo atrás.

N.P.: Estas cifras confirmaron lo que el Ideam habían dicho, en el sentido de que la deforestación en Colombia no está causada por la palma de aceite; más del 99 % del área actual de palma de aceite es completamente libre de deforestación, pero nos va a permitir, además, en tiempo real, ir actuando en caso de que haya alguna alerta. Si me la entregan dos años después, ya realmente el daño estará hecho, y no puedo hacer nada al respecto.

N.P.: Este es un sector que genera cerca de 70.000 empleos directos y más o menos 120.000 adicionales indirectos con una particularidad que es contratación formal . El último estudio que hicimos de formalización nos dio más del 82%, la razón por la cual no somos 100% formales es que los palmicultores más pequeños que normalmente trabajan directamente su cultivo, no se contratan a sí mismos ciento por ciento formal.

N.P.: En nuestro caso está explicado por la siguiente razón: hasta el año pasado la palmicultura estuvo contribuyendo en buena medida a ese desempeño del PIB agropecuario y por ende en la proporción que le corresponde al PIB total. ¿Por qué no se compagina eso con la inversión? La inversión está en todo lo que es formación bruta de capital fijo que es donde se miden inversiones en cultivos de tardío rendimiento, porque el grueso de las inversiones que han estado haciendo los palmicultores es en aumentar la productividad de lo que ya estaba o en la sustitución de cultivos afectados por enfermedades. Entonces allí esa inversión no se recoge tan claramente en el PIB, solamente por la vida de la producción.

Entonces este año en el primer trimestre nosotros no vamos a contribuir al crecimiento del PIB agropecuario y las nuevas inversiones ya se han reducido. Para serle franco algunos de los proyectos que había de expansión de áreas han estado a la espera de cómo se desenvuelve el acontecer nacional , entonces no estamos esperando en el corto plazo un crecimiento en el área que sería la que se reflejaría en los temas de inversión.

N.P.: Estrictamente hablando, en la producción no afecta porque la gente igual tiene que recoger lo que producen las palmas y se moviliza. Es muy difícil estimar el impacto de la extorsión en las cuentas del negocio, porque ese no es un tema del que se hable abiertamente. Sé que a todos los palmicultores les exigen, no les importa si es campesino, si es madre cabeza de familia, a todo el mundo le exigen las extorsiones, y eso está dificultando las cosas, pero no tengo un cálculo de cuánto puede costar eso.