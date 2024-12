“Más que una relación es una percepción”, dice Daniel Mejía, exsecretario de seguridad de la Alcaldía de Bogotá. “En las cifras objetivas de crimen no se ve un aumento significativo de indicadores de captura de personas procedentes de Venezuela”, agrega.

El fenómeno no es nuevo, ni ajeno a los procesos de éxodo en el mundo, pero la pregunta es si tal relación existe. Hasta el momento nadie ha podido probar una relación causal entre migración e incremento de criminalidad.

Pero una cosa es el mínimo porcentaje de detenidos y otra el aumento de migrantes que protagonizan conductas delictivas. De acuerdo con datos de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, entre 2018 y 2019 los venezolanos capturados casi se duplicaron, al pasar de 7.243 a 13.992. Con esto, la tasa de capturas por cada 10.000 habitantes también aumentó de 62 a 79. Sin embargo, el director de seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Jerónimo Castillo, desconfía de ese aumento considerable. “Los migrantes venezolanos son objeto particular del sistema penal y la Policía. Como no tienen documentos les es más difícil acceder al sistema de justicia y, por ende, son usados a menudo para dar resultados ante la opinión pública, lo cual hace que crezca esa percepción errónea en la sociedad”, sostuvo el experto. Además, resulta obvio que con el aumento de la población migrante aumente también su participación en actividades legales e ilegales.

Paradójicamente, a ese incremento de capturas se suma la impunidad. La dificultad para establecer la plena identidad de un sospechoso ha sido una talanquera sobrediagnosticada en el pasado. Los jueces deben dejar a los detenidos en libertad simplemente porque, además del acento venezolano, no pueden establecer ninguna otra información, lo cual imposibilita los procedimientos por asuntos formales.

“Lo peor que le puede pasar a la población migrante es que no se judicialice a quienes sí están cometiendo delitos, pues obviamente se genera una sensación de impunidad y eso perjudica a los venezolanos de bien, que son la mayoría”, dice Mejía, también exdirector de políticas públicas de la Fiscalía y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

Las autoridades deportan o expulsan del territorio nacional a los delincuentes venezolanos que no han podido judicializar, pero con el país vecino esta práctica no siempre da resultados. Al no tener relaciones diplomáticas con Venezuela y compartir una frontera porosa de más de 2.217 kilómetros, resulta casi imposible evitar que regresen a Colombia y sigan delinquiendo.

Christian Krüger, exdirector de Migración Colombia, reconoció que en varias ocasiones encontraron a ciudadanos reincidentes que ya habían expulsado. Esto, inevitablemente, causa que los pocos transgresores sigan engrosando las cifras de delitos y también la mala percepción sobre esta gente.

De hecho, los estudios realizados por el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela han encontrado que el imaginario de que los venezolanos empeoran la criminalidad viene en aumento. La última encuesta, realizada entre marzo y abril de 2020, en pleno aislamiento obligatorio, muestra que el 53 por ciento de los colombianos considera a los migrantes una amenaza para la seguridad ciudadana. Ese indicador presentó un incremento de 13 puntos porcentuales frente a 2019.

Pruebas piloto

El camino a la integración parecería pasar entonces por acercar las instituciones a la población venezolana y realizar programas para identificarlos y documentarlos plenamente. El año pasado, Migración Colombia lideró unas pruebas piloto de identificación biométrica que, según Krüger, tuvieron éxito. “Lograr una plena identificación y registro de quienes huyeron del régimen de Nicolás Maduro es, a todas luces, un gana-gana. No solo resulta beneficioso para el Estado colombiano, sino también para los propios migrantes, que pueden acceder a la oferta institucional y legal del país y, por ahí, ser sujetos de derechos y deberes”, explicó el exdirectivo.

“Para este año se había dejado todo listo, el Gobierno había dispuesto recursos y la Unión Europea iba a cooperar, pero con este tema del coronavirus todo debe dificultarse bastante”, agregó.