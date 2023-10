La inspiradora historia de Marckos Ruiz, el tatuador de los famosos; hoy, junto a su esposa, cambian vidas gracias al tatuaje

M.R.: Sí, a los 12 años. Fue algo muy chistoso. El man que me tatúa por primera vez, el que me hace la cucaracha aplastada (escorpión). El man me hace EL trabajo, yo veo que lo hizo mal, muy feo. Es mi primera experiencia con el tatuaje, veo cómo me lo hizo el man y sé que lo puedo hacer mejor porque ya tengo noción del dibujo. Me lo arreglo yo mismo, a pesar de que estaba en la derecha. Yo, siendo diestro, me tocó hacerlo con la zurda. Me lo arreglé, me quedó muchísimo mejor. Se lo enseño a mis amigos y les digo que me lo hice yo.