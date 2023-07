Arranca la Comic-Con San Diego sin la presencia de estrellas por la huelga en Hollywood

“Sinceramente, estoy más emocionada por el cosplay”, dijo a AFP Janelle Hinesley, que acudió disfrazada de Astrid, de las películas “Cómo entrenar a tu dragón”. “Además, no puedo sentarme con esto, así que ahora mismo no vamos a ir a ningún panel”, añadió, señalando el hacha gigante que llevaba atada a la espalda.

“Ir a la presentación o al anuncio de una película no me atraía mucho”, señaló a la AFP. “¿Y los famosos? No siento la necesidad de verlos en persona. Veré el tráiler de la película en internet”.