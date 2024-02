Artes circenses del mundo se reunirán en Bogotá para el primer Encuentro Internacional del Circo y sus saberes; prográmese

Brasil, Canadá y México son los países invitados de honor al evento, al que asistirán más de 10 compañías y artistas internacionales y 50 nacionales. Achura Karpa tendrá una programación variada de sala y de calle para el público capitalino, además de ser la sede de la cuarta Conferencia Internacional de Estudios de Circo CaiO (Circus and its Others), que llega por primera vez a América Latina.