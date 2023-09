¿Cuál es el santo patrono de las ventas?

Oración para vender una casa

Me encuentro en un momento de desesperación, pues la venta de mi casa se aproxima. Mi nueva vida comenzará cuando ya no sea el dueño de la casa.

Oh San José, te ruego a ti porque deseo que este proceso sea rápido y fructífero. Estoy anhelando empezar a vivir y experimentar otro ambiente y no quiero verme anclado a mi viejo hogar.

Oración para vender la casa antigua y comprar una nueva

Oración para vender una casa en mal estado

Padre querido, estoy en una situación muy complicada, he hecho todo lo que he podido para que mi casa luzca mejor, pero no he logrado mucho avanzar.