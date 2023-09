¿Cuál es la oración más poderosa y milagrosa?

La oración ha sido una parte fundamental de la vida humana para reconfortarnos, pare reavivar nuestras esperanzas y sentir un apoyo y una sensación de fortaleza en nuestro diario vivir. En momentos de alegría, tristeza, necesidad o gratitud, las personas han recurrido a la oración como una forma de comunicación con lo divino, una búsqueda de consuelo o una expresión de esperanza. En este artículo, exploraremos algunas de las oraciones consideradas poderosas y milagrosas en diversas tradiciones religiosas y espirituales.

Oración por la mañana y por la noche

Las oraciones en familia son de las más poderosas para los cristianos. | Foto: Getty Images

Comenzamos con dos oraciones cristianas ampliamente conocidas. La primera es la “Oración por la mañana”, que invoca la fuerza y la sabiduría divina para enfrentar un nuevo día con valentía, discreción y paciencia.

“Es ya otro día, ¡oh, Dios! No sé qué haya de depararme, mas te ruego me prepares para lo que sea. Si me toca levantarme, ayúdame a hacerlo con valor. Si me toca permanecer en mi sitio sin moverme, ayúdame a hacerlo con discreción. Si me toca quedarme postrado(a), ayúdame a hacerlo con paciencia. Si me toca estar sin hacer nada, ayúdame a hacerlo con galanura. Haz estas palabras más que palabras, y concédeme el espíritu de tu amor. Amén”.

La segunda, la “Oración por la noche”, agradece a Dios por sostenernos a lo largo del día y pide un descanso tranquilo y reparador por la noche. Estas oraciones son un recordatorio de la dependencia de las personas de la guía divina en su vida diaria.

“¡Oh, Dios!, sosténnos a lo largo del día, hasta que se extiendan las sombras y llegue la noche, y se acalle el bullicio del mundo, y pase la fiebre de la vida, y acabe nuestra obra. Luego, en tu misericordia, concédenos un sitio seguro, un descanso bendito, y paz al fin. Amén”.

Oración en la tradición budista

El budismo es conocido por su enfoque en la paz interior y la compasión hacia todos los seres vivos. La “Oración en la Tradición Budista” busca la paz y la felicidad para todos los seres vivos, sin excepción. Esta oración refleja la importancia de la compasión y el deseo de contribuir a la armonía en el mundo.

“Que todos los seres vivos de las diez direcciones estén siempre en paz, felices y libres de enfermedad. Que se responda a todas sus necesidades, en armonía con el Darma. Que se desvanezcan todas sus aflicciones, sin excepción. Que todos juntos podamos lograr la fraternidad en Buda. Namo Shakyamuni Buddha”.

Oración en la tradición hindú

La espiritualidad en la India tiene profundas raíces y una rica tradición de oración. La “Oración en la Tradición Hindú” busca la iluminación y la paz, eliminando la oscuridad y la ignorancia. También expresa la aspiración a la felicidad y la salud para todos. Esta oración es un recordatorio de la importancia de la iluminación espiritual y el bienestar de todos los seres.

Copias del Bhagavad Gita, el texto sagrado de los hindúes en una estantería en el Centro Nakuru de conciencia Hare Krishna. La Conciencia Hare Krishna, comúnmente conocida como el Movimiento Hare Krishna, una rama del hinduismo, cree que cantar los nombres de Dios es una forma poderosa de meditación y debe cantarse en las calles para que otros se beneficien. Los devotos de Hare Krishna no comen carne, creen que los animales son hijos de Krishna, creados por Dios, y no deben ser lastimados. (Foto de James Wakibia/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“En la oscuridad que nos envuelve y apaga nuestra visión, tú, Señor, te alzas como el sol y disipas las sombras con tu divina luz. Que todos seamos libres de todo peligro. Que todos nos demos cuenta de lo bueno. Que a todos nos motiven pensamientos nobles. Que todos nos regocijemos en todas partes. Que todos seamos felices. Que todos seamos libres de toda enfermedad. Que todos nos demos cuenta de lo que es bueno y saludable. Que nadie esté expuesto a la miseria. ¡Oh, Dios!, condúcenos de lo irreal a lo real; de la oscuridad, a la luz; de la muerte a la inmortalidad. ¡Paz! ¡Haya paz para todos!”

Oración en la tradición islámica

El islam es una de las religiones más practicadas en el mundo, y la oración es una parte central de la vida de los musulmanes. La “Oración en la Tradición Islámica” busca la sanación y la comprensión, pidiendo a Dios que alivie el sufrimiento y otorgue fortaleza. Esta oración refleja la creencia islámica en la importancia de someterse a la voluntad divina y buscar la misericordia de Dios.

“¡Dios todopoderoso!, Señor de la humanidad: quita las dificultades, y de sus males libra a los enfermos. Alivia sus sufrimientos y sánalos, pues tú eres el Sanador. No hay cura, sino a través de ti. Ayúdanos a permanecer firmes y haz que nuestra fe se establezca bien. Concédenos un corazón sano y una lengua veraz. Enmienda nuestra situación y perdona nuestros pecados, nuestros errores, y nuestros defectos. Así sea”.

Algunos religiosos tienen el hábito de orar todas las mañanas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Oración en la tradición judía (Salmo 23)

El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos en el judaísmo y el cristianismo. Esta oración invoca la protección y la guía divina a lo largo de la vida. El Salmo 23 es una expresión de confianza en Dios como pastor y protector, recordando a quienes lo recitan que nunca están solos en su camino.

Adonai es mi pastor, nada me faltará; Me dirige por verdes praderas, Me conduce por aguas apacibles. Mi alma reconforta, Me encamina por la senda de la justicia Por amor a Su nombre. Aunque haya de pasar por el valle de las tinieblas No temeré mal, porque Tú estás conmigo; Tu sostén y Tu apoyo Siempre son mi consuelo. Me concedes el bien y la abundancia Frente a mis adversarios. Has derramado el óleo sobre mi cabeza. Mi ropa rebosa. Ciertamente, el bien y la merced Me acompañarán todos los días de mi vida. Residiré en la casa de Adonai todos los días de mi vida...

Oración para las horas de desierto

Finalmente, la “Oración para las horas de desierto” es un recordatorio de que la vida está llena de desafíos y momentos difíciles. Al igual que las semillas que esperan en la sequedad del desierto para florecer cuando llega la lluvia, las personas pueden encontrar fuerza y resiliencia en tiempos difíciles. Esta oración es un llamado a mantener la esperanza y la fe en momentos de adversidad.

“El viaje de nuestra vida nunca está del todo trazado. A todos nos llegan desiertos que cruzar — trechos yermos donde el borde verde que se atisba en el horizonte tal vez sea nuestro punto de destino, un oasis en nuestro camino o un espejismo que aparece solo para dejarnos perdidos. Cuando el temor asalte el corazón, o la desesperación incline la cabeza, arqueémonos como el corazón y la cabeza que nos guían hacia abajo, para tocar el suelo por debajo de nuestros pies. Recojamos un puñado de arena y recibamos lo que la arena pudiera enseñarnos: a mantener la calidez del sol cuando ya ha desaparecido de nuestra vista, y la frescura de la noche, cuando las estrellas ya se han desvanecido. Escondidas entre sus granos, hay semillas diminutas, en descanso y a la espera, en estado de latencia mas invictas. Flores del desierto. Aguantan. Perduran. Humedecidas por nuestras lágrimas y por las lluvias que llegan para acabar hasta con las más largas sequías, se arraigan y florecen. Creamos en esas semillas y en las semillas que llevamos dentro. En nuestras temporadas de sequía, recordemos que también nosotros somos… flores del desierto. Así sea”.