Oración diaria para alejar los problemas

En algunas ocasiones pareciera que no es fácil hacerle frente y encontrar solución, pero siempre, al final del día habrá una luz de esperanza para sacar adelante cada proceso y salir victoriosos. Si bien puede que no sea fácil, es muy posible que a través de la oración, independiente de la fe que cada persona tenga, logre encontrar salidas a sus dificultades.

Oración a San Alejo

Termino de hablar ahora, sé que tengo que disponer de más tiempo p ara pasar contigo Señor, pero te he dicho todo lo que me ocurre. Las angustias, asimismo las penas, como las preocupaciones que tengo.

No me abandones en las luchas diarias, líbrame de los lazos que me tienda el enemigo. Aléjame como también protégeme, en cualquier adversidad que me pueda perturbar.