El descanso es fundamental para recuperarse del día, para sanar, para dejar todo atrás y encontrar la paz y renovar las energías para el día siguiente. Por esto, antes de dormir puede ser una gran oportunidad para hablar con Dios.

A nivel médico, dormir es necesario porque “le da al cuerpo y al cerebro tiempo para recuperarse del estrés del día. Después de una buena noche de sueño, usted se desempeña mejor y es mejor para tomar decisiones. Dormir lo ayuda a sentirse más alerta, optimista y a tener una mejor relación con las personas. Dormir también ayuda al cuerpo a combatir enfermedades”, expone el portal Medline Plus.

Orar es dialogar con Dios. | Foto: Getty Images

En el caso espiritual, rezar antes de dormir puede liberar las tensiones del día, da la oportunidad de agradecer por un día más de vida, pedir para que las cosas sean mejores el día siguiente. Además, es un momento de intimidad, de tranquilidad, de silencio y relajación que brinda todo para hablar con Él.

A continuación, el portal web de la biblia expone algunas oraciones que se pueden decir para hablar con Dios, dar gracias y poder descansar tranquilo.

Es importante adecuar la habitación para dormir bien. | Foto: Getty Images/Image Source

Oraciones para decir antes de dormir y poder descansar tranquilo

“¡Padre, ha sido un día agotador! Gracias porque me has ayudado a terminarlo con las fuerzas que me has dado. Ayúdame a descansar bien en esta noche y a recibir tu consejo mientras duermo. Dejo mis cargas en tus brazos y descanso con la seguridad de tu presencia. Protégenos a mí y a mi familia en esta noche, Señor. Gracias porque sé que seguirás obrando en nosotros y en cada una de nuestras circunstancias. Te amo, Papá”.

Amén.

“Padre Dios, no quiero acostarme sin darte gracias por tu ayuda en este día. Sé que yo he estado ocupado con muchas cosas, pero también sé que has estado conmigo y me has sostenido. ¡He sentido tu presencia y te lo agradezco! Ahora necesito descansar. Ayúdame a sentir tu abrazo y a estar tranquilo sabiendo que tú cuidas de mí y de los míos. Dejo en tus manos el día de mañana y descanso en ti ahora. Buenas noches, Señor, gracias por acompañarme y cuidarme”.

Ilustración de oración. | Foto: Getty Images

Amén.

“Señor mi Dios, pienso en ti y confío en ti. Ha sido un día fuerte, pero has estado a mi lado, he visto tu mano obrar y te lo agradezco de corazón. Gracias porque me sostienes en medio de mis luchas. Necesito descansar, Señor. Dame tu paz. Concédeme el sueño reparador que necesito. Pongo mi familia y nuestros problemas en tus manos. Gracias porque podré descansar sabiendo que tú estás obrando y que nos concederás la victoria para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús”,

Amén.

“¡Qué bueno eres, mi Señor y mi Dios! He sentido tu compañía y tu amor durante todo este día. Gracias por darme el ánimo necesario para enfrentar los retos que se me presentaron. Ahora te pido mi Dios, que nos bendigas y nos cuides a mí y a mi familia. Guárdanos de todo mal en esta noche. Ayúdanos a descansar bien. Sigue dándonos salud y fuerzas para seguir adelante. En el nombre de Jesús”.