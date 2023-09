Oración para curar un corazón roto

“Amado Jesús, tengo el corazón roto y me siento muy solo. Te pido que te encuentres conmigo ahora y me traigas tu consuelo y compañía.

Te pido que me ayudes a mantener mis ojos en ti durante estos días oscuros. Muéstrame los planes que tienes para mí, las cosas buenas que no puedes esperar a compartir conmigo.

Te doy las gracias por las personas cariñosas que has puesto en mi vida y te pido que me ayudes a conectar con ellas de nuevo, que me alejes del aislamiento y del sentimiento de abandono, oh Dios.