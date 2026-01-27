Científicos captaron la imagen del “Ojo de Dios” en el espacio: dicen que así se vería la muerte de nuestro Sol

A unos 650 años luz de la Tierra, una estructura cósmica con aspecto inquietante vuelve a captar la atención de la comunidad científica y del público.

Se trata de la nebulosa Helix, conocida popularmente como el “Ojo de Dios” por su forma de anillo y su apariencia casi vigilante. Gracias a una nueva imagen obtenida por el telescopio espacial James Webb, este objeto se ha convertido en una referencia visual para comprender cómo será el final de nuestro Sol dentro de unos 5.000 millones de años.

El “Ojo de Dios”, una vecina cercana del cielo profundo

Descubierta a comienzos del siglo XIX, la nebulosa Helix ha sido durante casi dos siglos uno de los objetos más observados del cielo profundo. Su cercanía relativa y su silueta circular, que recuerda a un ojo gigante suspendido en el espacio, le han valido apodos como “Ojo de Dios” o incluso “Ojo de Sauron”, en alusión al villano de El Señor de los Anillos.

Su apariencia similar a un ojo la convirtió en una de las nebulosas más reconocidas del cielo profundo. Foto: NASA, ESA, CSA, STScI, A. Pagan (STScI)

La nueva imagen infrarroja captada por el James Webb, la más detallada lograda hasta ahora en este rango, permite observar con una precisión inédita las capas de gas y polvo que conforman esta nebulosa planetaria y entender mejor los procesos que ocurren cuando una estrella llega al final de su vida.

Qué es realmente una nebulosa planetaria

Pese a su nombre, la nebulosa Helix no tiene relación con planetas. Se trata de una nebulosa planetaria: el resultado de la expulsión de las capas externas de una estrella similar al Sol cuando agota su combustible nuclear. En el centro queda una enana blanca, un núcleo extremadamente denso y caliente cuya radiación da forma e ilumina el gas circundante.

Las observaciones del Webb, realizadas con su cámara de infrarrojo cercano (NIRCam), muestran con claridad las complejas estructuras que surgen en este proceso. Entre ellas destacan miles de formaciones alargadas, conocidas como nudos cometarios, que se extienden como filamentos desde el centro hacia el exterior.

Los misteriosos nudos cometarios de Helix

Uno de los rasgos más llamativos de la nebulosa Helix es la enorme cantidad de estos nudos. Según los datos disponibles reportados por Universe Today, el objeto alberga alrededor de 40.000 de estas estructuras, algunas con tamaños comparables o incluso superiores al de nuestro Sistema Solar hasta la órbita de Plutón.

Estas formaciones se originan cuando los vientos intensos de gas caliente provenientes de la enana blanca chocan con regiones más frías y densas de polvo y gas expulsadas anteriormente. El material más compacto logra resistir la radiación, dando lugar a estas figuras que recuerdan a cometas con largas colas luminosas.

Un mapa térmico del final estelar

Los colores de la imagen no responden solo a criterios estéticos. Cada tonalidad revela información clave sobre la temperatura y la composición química del gas. Los tonos azules indican las regiones más calientes, energizadas por la radiación ultravioleta cerca de la enana blanca.

Más lejos, predominan los amarillos, asociados al hidrógeno molecular más frío, mientras que los bordes rojizos marcan zonas aún más frías y difusas, donde el gas comienza a dispersarse y el polvo puede agruparse.

Reciclaje cósmico y semillas para la vida

Más allá de su espectacular apariencia, la nebulosa Helix representa un proceso fundamental en el universo: el reciclaje de la materia. Al expulsar sus capas, la estrella devuelve al espacio elementos como carbono, oxígeno y nitrógeno, esenciales para la formación de nuevas estrellas, planetas y, potencialmente, para la vida.

Con una edad estimada entre 10.000 y 12.000 años, Helix es considerada una nebulosa planetaria relativamente antigua. Su expansión continuará durante decenas de miles de años hasta que el gas se diluya por completo y la enana blanca se enfríe, dejando de iluminar el entorno.

El futuro inevitable del Sol

Este escenario es, en esencia, el destino que le espera a nuestro Sol. Dentro de unos 5.000 millones de años, se transformará en una gigante roja, expulsará sus capas externas y dará origen a su propia nebulosa planetaria, dejando como remanente una enana blanca. Será el último acto de nuestra estrella: una exhalación final que contribuirá al ciclo cósmico de creación y destrucción.

*Con información de DW.