Cuestionario Arcadia/FILBo: Esther Vivas sobre ‘Mamá desobediente. Una mirada feminista a la maternidad’

Una de las voces imprescindibles de las nuevas maternidades y autora de Mamá desobediente. Una mirada feminista a la maternidad, Esther Vivas estará en la FILBo del 27 al 29 de abril, donde impartirá varias conferencias. En ellas, la escritora catalana abordará los temas menos frecuentados de la maternidad, esos tan bloqueados por la sociedad que las madres deben lidiar casi que por su cuenta, en silencio: el parto, la violencia obstétrica, los problemas de infertilidad, las dificultades para conciliar la crianza con la vida profesional, la depresión posparto, la compleja relación entre maternidad y feminismo, entre otras cuestiones.

Mamá desobediente. Una mirada feminista a la maternidad cuenta con más de 30 ediciones y más de 30 mil ejemplares vendidos en España y América Latina, cifras esperanzadoras para un ensayo sociológico y periodístico sobre la maternidad actual, que incluye referencias históricas y literarias, así como el testimonio personal de la autora y de muchas otras mujeres.

Esther Vivas se ha convertido en los últimos años en una de las principales referentes en el mundo hispano a la hora de abordar la maternidad desde una perspectiva feminista. | Foto: Cortesía Esther Vivas / Ícono Editorial

En su libro, Vivas realiza un acercamiento claro, honesto y disruptivo a las complejidades de la maternidad en el siglo XXI, la era del feminismo. Y reivindica el derecho de las mujeres a criar pero también a “tener una vida propia más allá de la crianza”. Se trata de reivindicar el valor de los cuidados y la maternidad como tarea colectiva y exigir que las madres y las infancias tengan derechos así como una experiencia gozosa y libre de abuso y violencia.

Esther aterriza ahora en Colombia, después de visitar países como Uruguay, Argentina y México. Y antes de pisar este suelo, accedió a responder nuestro cuestionario sobre el importante trabajo que la trae a Bogotá.

CUESTIONARIO “PUNTUAL” FILBo 2024, o una parrilla de preguntas para que el escritor escoja cuáles le mueven y, para nuestros lectores, comparta sus respuestas…

¿CÓMO NACE ESTE TRABAJO QUE PRESENTA?

Mamá desobediente. Una mirada feminista a la maternidad nace de mi experiencia como madre, del hecho de constatar, una vez tengo a mi hijo, de cómo de invisible es la experiencia materna real, de todo aquello que no se nombra. ¿Quién habla de los problemas de infertilidad o de la violencia obstétrica o del dolor tras perder a tu bebé durante el embarazo o de las dificultades para conciliar crianza y empleo? Nadie. Constatar el silencio que hay en torno a la maternidad real y cómo hemos normalizado tantísimas violencias y discriminaciones que sufrimos las madres generó en mí una gran indignación. Y esta indignación fue la semilla que dio lugar a este libro.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ? Cuéntenos sobre LA ESTRUCTURA DE SU LIBRO, LAS Reescrituras y las reLECTURAS Y la EDICIÓN…

Lo escribí durante los tres primeros años de vida de mi hijo. En el libro, hay muchas de las preguntas que yo, como feminista, me formulé y de las respuestas a las que llegué. Me gusta definir el libro como una mezcla de géneros: ensayo, autobiografía, investigación, literatura, periodismo... acerca de la maternidad desde una perspectiva feminista. Hablar de la maternidad real implica dejar de idealizar a las madres. Ser buena madre significa fracasar, equivocarse, no llegar a todo, estar cansada. En definitiva, hacer lo que puedes en las circunstancias en las que te encuentras. No se trata de esencializar la maternidad sino de darle el valor social y económico que le ha sido negado y reivindicar el cuidado y la crianza como tareas colectivas, que deben ser responsabilidad de todos, mujeres y hombres.

SOBRE algún (algunos) personaje(s) o historias de los que comparte con sus lectores, ¿algo que quisiera anotar? ¿alguna lo sorprendió más que las demás?

Me sorprendió hasta qué punto el libro llega a conectar con el sentir de tantas mujeres en países distintos. Mamá desobediente se ha publicado con distintas editoriales en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, España, Estados Unidos, Catalunya, Canadá, México, Puerto Rico y Colombia. Y en todos estos lugares, el feedback que he recibido ha sido impresionante, mujeres que, me dicen, se sienten acompañadas, validadas, reconocidas, abrazadas, reconfortadas tras leer el libro. Es muy fuerte. Y pone de manifiesto como la maternidad, a pesar de ser una experiencia muy personal, y condicionada por contextos sociales y culturales diferentes, tiene una serie de elementos universales que compartimos muchas mamás. Más allá del cariño y el amor por nuestras criaturas, compartimos experiencias dolorosas que no se nombran como: el juicio constante que sufrimos, la culpa que siempre nos acompaña, la violencia obstétrica que tantas han sufrido, las dificultades para amamantar... En este sentido, el libro, ‘Mamá desobediente’, es un abrazo a todas las madres.

¿QUÉ UNE Y QUÉ SEPARA este libro DE SUS ENTREGAS ANTERIORES?

Se trata de mi primer libro sobre maternidad. Anteriormente había escrito sobre otros temas, en particular sobre soberanía alimentaria, consumo crítico, deuda externa, movimientos sociales alternativos, etc. Convertirme en madre me planteó tantas preguntas, que hoy se ha convertido en el eje principal de mi trabajo, reflexión y escritura.

‘Mamá desobediente. Una mirada feminista a la maternidad’ cuenta con más de 30 ediciones y más de 30 mil ejemplares vendidos en España y América Latina, cifras esperanzadoras para un ensayo sociológico y periodístico sobre la maternidad actual | Foto: Cortesía Esther Vivas / Ícono Editorial

SOBRE SU RUTINA DE ESCRITURA: o detalles de cómo hace usted lo que hace, cuándo lo hace, dónde lo hace, escrito en papel, directo en computador, cuánto la/lo estresa, la/lo tranquiliza, o la/lo pone en la frecuencia en la que lo pone…

Me gusta escribir por las mañanas, tener un horario regular de 2 o 3 horas de escritura cada mañana. Después releo y reescribo mucho. Sobre todo lo que me lleva más tiempo es la investigación, la lectura, la búsqueda de datos, contrastarlos, etc. Mis libros tienen mucho de tiempo, de reposo y de análisis. Y también mucha pasión por los temas que trato, y compromiso con todas las mujeres que me leen.

SOBRE SU RUTINA DE LECTURA: o detalles de cómo, cuándo, dónde lee, sobre qué lee y por qué, y sobre si se puede leer todavía para escapar del mundo “real” siendo escritor… (¿lee solo en papel o lee en kindle también?)

Leo muchísimo ensayo sobre maternidad, también leo mucho en inglés, para nutrir mi reflexión. Leer, pensar, escribir. Y por las noches antes de acostarme leo por placer, leo novela. Y en particular leo autoras, muchas autoras, y a menudo muchas amigas escritoras de América Latina.

Vivas impartirá en Colombia varias conferencias donde abordará los temas menos frecuentados de la maternidad, como el parto, la violencia obstétrica, los problemas de infertilidad, las dificultades para conciliar la crianza con la vida profesional, la depresión posparto, la compleja relación entre maternidad y feminismo, entre otras cuestiones. | Foto: Cortesía Esther Vivas / Ícono Editorial

¿QUÉ ARTES O ACTIVIDADES LA/LO SACAN DE SÍ MISMA/O?

Me gusta mucho pasear por la naturaleza, observar las aves y los animales. Y si estoy en la ciudad, una práctica que me permite desconectar muchísimo es tocar el ukelele, un instrumento que estoy aprendiendo ahora asistiendo a clases junto a mi hijo.

¿YA TRABAJA EN ALGO NUEVO? ¿DE QUÉ SE TRATA?

Sí. Estoy trabajando en un nuevo libro, también sobre maternidad y feminismo donde profundizo en temas que apunto en Mamá desobediente y abro nuevas reflexiones y debates. Un libro donde incorporo mucho de lo aprendido estos últimos años.

SI LE pedimos COMPARTIR UN PASAJE de su libro, ¿CUÁL SERÍA?

“La maternidad es un terreno en disputa. Si tomamos el principio feminista de que lo personal es político, el objetivo consiste en politizar la maternidad en sentido emancipador. No se trata de idealizarla ni de tener una visión romántica, sino de reconocer su papel fundamental en la reproducción social y otorgarle el valor que le corresponde. Ya va siendo hora de que nos dotemos de nuevos códigos. Hay que liberar la maternidad del patriarcado. Las mujeres conquistamos el derecho a no ser madres, a acabar con la maternidad como destino: ahora el desafío reside en poder decidir cómo queremos vivir esta experiencia”

Esther Vivas en FILBo 2024

MI PARTO, MI LACTANCIA, MI DECISIÓN

Son innegables las dificultades que esta sociedad y el mercado de trabajo imponen a las mujeres a la hora de maternar. La violencia obstétrica y el juicio hacia las decisiones relativas a la lactancia son temas tratados con poca frecuencia en las discusiones sobre feminismo. En esta conversación, la periodista y socióloga española Esther Vivas, autora del superventas en España Mamá desobediente, abordará estos temas en compañía de Valeria Baena, de la Liga de la Leche. Sábado 27 de abril de 2024, 4:30 p.m., LIBRERÍA WOOLF - CALLE 39B #21-54 PISO 2.

EL FEMINISMO DESDE LO POPULAR Y LAS MATERNIDADES DESOBEDIENTES: AMÉRICA LATINA Y ESPAÑA HOY

En medio del sentimiento de indignación, de hartazgo social, de protestas en América Latina y de España que coincidió con el final de la pandemia, el movimiento feminista ha reivindicado también sus propias luchas allí, lo que significó una nueva ola que sigue buscando cambios estructurales que combatan el sistema patriarcal y reconozcan la pluralidad de experiencias de las mujeres. Derecho al aborto, maternidad no impuesta, placer femenino, menstruación, son palabras que acompañan en las calles las de injusticia social, desobediencia civil, políticas públicas, articulaciones comunitarias. Una conversación acerca de la actualidad del feminismo desde las dos orillas. Domingo 28 de abril de 2024, 4 p.m., Corferias, GRAN SALÓN B. (Firmará ejemplares a las 5:30 p.m. en la Zona de firmas 3).

NUEVAS MATERNIDADES