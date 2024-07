De México con amor

No es fácil adivinar que detrás de estas pinturas y estos dibujos exista también un artista que en algún momento de su carrera decidió tomarle el pelo un poco al arte con obras como Signos de vida. La obra consistía en electrocardiogramas que se les practicaban a algunas personas mientras hacían el amor. En 1970 presentó una botella llena de semen del artista y también realizó un mural 'efímero', un poco antes, como una parodia al anuncio que en su momento hizo Siqueiros sobre un mural en el que trabajaba y que, según él, perduraría toda la vida. El propio artista decidió destruir el mural después de que fue exhibido por primera vez al público, mostrando que por encima de los deseos de cualquier artista -con aires muchas veces pretensiosos- está presente todo el tiempo la vulnerabilidad del arte.



No es fácil pensar que un artista que se ha dedicado ante todo al dibujo y a la pintura haya hecho este tipo de obras ligadas al escándalo y a un rechazo hacia el muralismo mexicano, para muchos, una de las representaciones del arte latinoamericano más importantes del último siglo. Así es el mexicano José Luis Cuevas, uno de los artistas más reconocidos en la actualidad, que no ha dudado en decir todo lo que piensa y en ser coherente con lo que, para él, consiste el arte. "Las instalaciones, el video, todo eso es una moda pasajera. Hay muy poco de original pues desde hace mucho se vienen haciendo ese tipo de cosas. Incluso a mí muchas veces me han dicho que soy un pionero de estas cosas que hice sólo por escandalizar", dijo a SEMANA.



Cuevas, autodidacta, expuso por primera vez a los 13 años. Políticamente siempre ha estado muy activo e incluso en 1971 aspiró a una curul por el Distrito Federal. Su obras están en algunas de las colecciones permanentes más importantes del mundo como el Fine Arts Museum de San Francisco, el Smithsonian



American Art Museum y el Museo de Arte de Las Américas en Washington, entre otros. Los personajes de su obra huyen de las convenciones sociales y chocan con los parámetros de lo que debe ser. Es posible ver en sus dibujos locos, payasos, prostitutas, entre otros seres que parecen no compaginar en un mundo organizado.



A partir de esta semana, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MamBo) se abrirá una retrospectiva de José Luis Cuevas proveniente del museo que lleva su nombre en México. Son 49 obras entre las que también se destaca su producción escultórica. "En escultura hay obras de una serie que titulé 'Animales impuros', algunas miden hasta tres metros de alto y parte de esa serie estuvo en el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid".



La exposición de este artista que se acerca a los 70 años estará abierta al público hasta el próximo 25 de marzo.