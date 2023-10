Día del Ángel de la guarda: ¿por qué se celebra el 2 de octubre?

No obstante, hay otros días representativos por apóstoles, ángeles, la Virgen María o santos. Algunos son festivos y otros no, pero tienen un motivo importante en el credo. Para esta ocasión, el 2 de octubre es el Día del Ángel de la guarda, ¿por qué?

Oración para pedir protección del ángel de la guarda

En las sombras de la noche, me defiendes del demonio, tendiendo sobre mi pecho tus alas de nácar y oro. Ángel de Dios, que yo escuche tu mensaje y que lo siga, que vaya siempre contigo hacia Dios, que me lo envía.

“Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Las horas que pasan, las horas del día, si tú estás conmigo serán de alegría. No me dejes solo, sé en todo mi guía; sin Ti soy chiquito y me perdería. Ven siempre a mi lado, tu mano en la mía. ¡Ángel de la guarda, dulce compañía!”