La oración contra los apegos y obsesiones emocionales

Víctor Manuel Fernández, teólogo argentino cercano al papa Francisco, indica que los seres humanos deben despojarse de cosas fugaces, y aprender a vivir en el presente. Disfrutar y agradecer por lo que se tiene en el presente es una de las cosas que ayuda a no generar obsesiones y apegos por algo que no se tiene.

Enséñame a descubrir mi dignidad, porque soy infinitamente amado por ti, para que no me arrastre detrás de cosas de este mundo ni me convierta en esclavo de posesiones ni de afectos. No permitas que las obsesiones me quiten la alegría.