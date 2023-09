Las oraciones que se deben rezar antes de dormir para atraer bendiciones familiares

Oraciones para pedir por la familia

¡Padre, ha sido un día agotador! Gracias porque me has ayudado a terminarlo con las fuerzas que me has dado. Ayúdame a descansar bien en esta noche y a recibir tu consejo mientras duermo. Dejo mis cargas en tus brazos y descanso con la seguridad de tu presencia. Protégenos a mí y a mi familia en esta noche, Señor. Gracias porque sé que seguirás obrando en nosotros y en cada una de nuestras circunstancias. Te amo, Papá. Amén.