Oración para atraer el amor, el dinero y la prosperidad

Para las personas es muy importante tener equilibrio en la vida en aspectos como el amor, la prosperidad y el dinero, por lo que hacen diferentes actividades y planeaciones para tener orden y éxito en la vida.

En este mismo sentido, para los creyentes en la fe es muy importante tener a Dios cerca de ellos y así obtener las bendiciones que Él promete, por lo que existe una poderosa oración para alcanzar estos anhelos y necesidades que alimentan a las personas.

Rezar | Foto: Getty Images/iStockphoto

Oración a San Cipriano es muy eficaz atraer el amor, el dinero y la prosperidad

“¡Por tu poder sin precedentes, oh santo milagroso, me dirijo a ti con esperanza, apelando a tu hermosa bondad! … ¡Vine a llamarte, oh santo, dame virtud en tu nombre para salvar al hombre amado cuya mente y corazón nunca tomé! ¡Estoy de rodillas con la fuerza para convocarlos y agradecerles su amabilidad!

Tu imagen expande mis sentidos e inspira mi mente. ¡Siento que me proteges desde tu santo altar! ¡Oh querido santo, cuida el dinero y el amor de todos los mortales que te pedimos y ansiosamente invitamos! ¡Presta atención a mi pedido! Cuida mi alma y mi cuerpo para que no me canse de este amor que ya no tengo y quiero relajarme!

¡Eres mi guía espiritual y mi verdad! Porque eres milagroso, te contactaré cuando esté vacío y cumpliré mis órdenes… ¡Oh santo guardián y poderoso! Confío en ti, en la esperanza de que vuelva el amor que ya no tengo ¡y que amo con mi sangre!

Rezar | Foto: Getty Images

Espero que tu paz ilumine el alma que amo ¡Que ningún brazo de mujer rodee su cuerpo y nadie realice los sueños de sus pensamientos! ¡Oh poderoso santo! Me necesitas. Quiero que escuches mi súplica ardiente en tu altar, pregúntale al hombre que no tengo y amo.

¡Por tu increíble fuerza, oh milagroso San Cipriano, me dirijo a ti con una esperanza que se funde con tu benevolencia! mi mente y mi corazón! ¡Estoy de rodillas en tu pedestal con la fuerza necesaria para suplicarte y agradecerte tu bondad! Tu imagen magnifica mis sentidos y hace temblar mi mente. ¡Siento que me proteges desde tu santo altar!

¡Oh querida santa, cuida el dinero y el amor de todos los mortales que te pedimos y que con tanto fervor imploramos! ¡Atiende a mi petición! Cuida tanto mi alma como mi cuerpo, para que no me canse de este amor que ya no tengo ¡y quiero curarme!

La oración tiene mucho poder para atraer el amor. | Foto: Pexels

¡Eres mi guía espiritual y mi verdad! Porque eres milagroso y cuando estoy vacío según mis deseos, me dirijo a ti… ¡Oh santo guardián y poderoso! Confío en ti, en la esperanza de que vuelva el amor que ya no tengo… ¡y que amo con mi sangre!

Espero que tu paz ilumine el alma de mi amado ¡Que ninguna mujer rodee su cuerpo y que nadie se duerma en sus pensamientos! ¡Oh santo glorioso! Me necesitas ¡Quiero que escuches mi ferviente súplica por el hombre que no tengo y amo en tu altar!