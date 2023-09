Esta es la oración para encomendar a Dios a un ser amado

Sin embargo, muchas personas consideran no saber orar o hacer sus plegarias en la noche, por lo que Eternal Word Television Network (EWTN) , una cadena de televisión estadounidense basada en contenido religioso, dio a conocer una poderosa oración para ir a dormir en cada noche. Es importante tener presente que antes de hacer estar oración, es necesario hacer un proceso de introspección respecto a los pensamientos, palabras y obras que llevó a cabo durante el día.

Y aunque muchas personas repiten las mismas oraciones desde la niñez, muchas personas no saben cómo debe ser la forma correcta de comunicarse con Dios. La Biblia, el libro más importante del cristianismo, deja claros distintos rituales o acciones a realizar a partir de los cuales los creyentes pueden fortalecer y promover su fe.

Oración para encomendar al ser amado

Gracias por todos los recuerdos que hemos construido hasta hoy. Por las sonrisas y los besos, los abrazos y las palabras de aliento. Gracias porque desde que el/ella llegó a mi vida, me siento más alegre. Permíteme amarlo tal y como es, amar su sencillez, sus dones, sus defectos y tropiezos. Ayúdame a amarlo como tú quieres que lo ame.

Haz que nuestro amor esté libre de egoísmos y rencores. De mentiras o engaños, de oscuridad o aburrimiento. No permitas Señor, que la rutina opaque nuestros sentimientos o que algún día su sonrisa o sus caricias ya no me parezcan suficiente.