Oración a la Virgen María para pedir por la salvación eterna

Oración para pedir por la salvación eterna

Madre gloriosa, madre bendita e inigualable, gran pañuelo de lágrimas de aquellos que lloran, justiciera divina de los que pecan, asistencia del sempiterno Dios consecutivamente, apiádate de todos los que con sinceridad amo y he amado.

Hoy me presento ante ti porque sé que eres la majestuosa intervención divina, para implorarte por esta complicada petición, por esta inalcanzable circunstancia que tanta angustia me provoca y que me parece imposible de realizar por mi voluntad propia: (Haz la petición con fe).