Oración a la Virgen de Guadalupe para el amor y la prosperidad

Plegaria para el amor y prosperidad

que alumbre mis caminos y la mano amorosa que me cuide y salve;

que tu compasión me auxilie en los malos momentos y tu inmensa caridad

me llene de favores hoy y siempre. Yo (aquí el devoto dice su nombre) me entrego del todo a ti.

Tú que eres la dicha del mundo y la lumbre del cielo, no apartes tu celestial mirada de mí.

Pide por mí a tu amado hijo y con tu mediación poderosa haz que me preste su benéfica ayuda

en mi difícil y urgente problema que, como sabes, me angustia y no me deja ser feliz.